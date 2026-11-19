Preşedintele Nicuşor Dan atrage din nou atenţia asupra războiului hibrid, arătând că, în opinia sa, „se pare că societatea nu interiorizează suficient momentul pe care îl trăim, nu interiorizează suficient” acest război hibrid care se desfăşoară. „Europa este sub atac hibrid în momentul acesta şi tocmai de aceea e important să discutăm şi să vedem cum putem să convingem societăţile noastre că direcţia pro-occidentală şi valorile occidentale nu sunt ceva garantat şi că că este nevoie de un efort al societăţii într-un context de tensiune pentru ca ele să fie păstrate”, a afirmat Nicuşor Dan la Bucharest Forum organizat de Aspen Institute România.

„E foarte important ca România să fie parte a dezbaterilor într-o lume care se reaşază şi când spun România spun mai întâi, evident, decidenţii politici, spun apoi grupurile de reflecţie, spun apoi întreaga societate pentru că se pare că societatea – şi nu vorbesc doar de România aici, vorbesc de societatea occidentală - nu interiorizează suficient momentul pe care îl trăim, nu interiorizează suficient faptul că avem un război hibrid în curs, Europa este sub atac hibrid în momentul acesta şi tocmai de aceea e important să discutăm şi să vedem cum putem să convingem societăţile noastre că direcţia pro-occidentală şi valorile occidentale nu sunt ceva garantat şi că că este nevoie de un efort al societăţii într-un context de tensiune pentru ca ele să fie păstrate”, a afirmat Nicuşor Dan, joi dimineaţă, la Bucharest Forum organizat de Aspen Institute România.

Şeful statului a subliniat locul important pe care România îl ocupă în organizaţiile internaţionale puternice.

„Cred că suntem parte a locurilor în care se iau deciziile importante, fie că vorbim de NATO, fie că vorbim de Uniunea Europeană, fie că vorbim de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Din păcate, Marea Neagră de care noi vorbim de mulţi ani vedem că în momentul acesta este sub un asalt puternic, vorbesc de atacuri cu drone, de navele care au fost lovite şi, din păcate, de marinari care şi-au pierdut viaţa.

Vedem o presiune pe infrastructura critică, inclusiv Neptun Deep şi atunci e nevoie de eforturi pe care să le facem pentru a descuraja. Faţă de toate aceste amninţări cred că România acţionează corect, întărindu-şi capacitatea de răspuns pe de o parte şi, pe de altă parte, fiind corectă, fermă, directă în toate relaţiile bulateriale şi multilaterale, ceea ce noi am spus în stategria naţională de apărare «independenţă solidară»”, a subliniat preşdintele.

Nicuşor Dan a arătat că România face trei „lucruri concrete” în acest sens, respectiv investiţiile în apărare, consolidarea independenţei energetice, arătând că ân acest senz miza este ca exploatarea zăcămintelor din perimetrul Neptun Deep să înceapă anul viitor, al treilea lucru fiind întărirea conectivităţii strategice care reprezintă conexiuni rutiere, de căi ferate şi energetice.

„Pentru asta asigurăm o rezilienţă pentru regiune, inclusiv pentru Ucraina şi Republica Moldova. Fundamentul politicii noastre externe este acelaşi, cei tre piloni – NATO, Uniunea Europeană şi partenertiatul strategic cu Statele Unite şi nu există nicio contracdicţie între aceste direcţii. Aşa cum am spus-o de nenumărate ori, cu cât Europa investeşte mai mult în propria sa apărare cu atât va fi mai puternică, cu atât parteneriatul cu Statele Unite va fi mai solid. Susţinem Moldova şi Ucraina pe drumul lor către Uniunea Europeană, pentru că cu cât aceste două, state vor fi mai integrate, cu atât România şi Europa vor fi mai sigure şi mai stabile”, a adăugat Nicuşor Dan.

Editor : A.C.