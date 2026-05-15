Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar. Despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară, şeful statului a arătat că e o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă.

Şeful statului a fost întrebat şi ce variantă de compromis va avea, dacă PNL va refuza să susţină un premier tehnocrat sau să ofere majoritatea în Parlament pentru un guvern minoritar.

„Întrebare foarte bună. Aşa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară şi, pentru majoritatea parlamentară, fiecare dintre partide are nişte condiţii în trepte, cumva. Este o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmaţia generală, care să fie majoritatea”, a spus el.

Preşedintele a fost întrebat şi dacă îl va desemna pe liderul PSD Sorin Grindeanu pentru postul de premier, în cazul în care PSD strânge această majoritate parlamentară şi vine cu propunerea ca acesta să fie premier.

„Este o ipoteză, da, este o ipoteză care în momentul acesta nu pare probabilă, majoritate parlamentară”, a fost răspunsul preşedintelui.

