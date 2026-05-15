Live TV

Video Nicușor Dan exclude un guvern cu AUR. Ce spune președintele, întrebat dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier

Data publicării:
Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar. Despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară, şeful statului a arătat că e o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar, răspunsul acestuia fiind negativ.

Şeful statului a fost întrebat şi ce variantă de compromis va avea, dacă PNL va refuza să susţină un premier tehnocrat sau să ofere majoritatea în Parlament pentru un guvern minoritar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Întrebare foarte bună. Aşa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară şi, pentru majoritatea parlamentară, fiecare dintre partide are nişte condiţii în trepte, cumva. Este o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmaţia generală, care să fie majoritatea”, a spus el.

Preşedintele a fost întrebat şi dacă îl va desemna pe liderul PSD Sorin Grindeanu pentru postul de premier, în cazul în care PSD strânge această majoritate parlamentară şi vine cu propunerea ca acesta să fie premier.

„Este o ipoteză, da, este o ipoteză care în momentul acesta nu pare probabilă, majoritate parlamentară”, a fost răspunsul preşedintelui.

Citește și: VIDEO Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
Screenshot 2026-05-13 230514
2
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
xi jinping
5
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal și imoral”
bolojan si grindeanu in parlament
Bolojan spune că PNL nu va susține un premier tehnocrat dacă PSD face parte din Guvern: „Nu mai e cale de întors”
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O importantă lege de care depinde PNRR, blocată de 3 ani în Parlament. Alte reforme promise din 2023 încă nu sunt gata
o femeie cu bancnote in mana
Nicușor Dan, despre legea salarizării: Încercăm să mediem părțile. Sunt moderat optimist că o să o scoatem la capăt
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Poate că vom intra în opoziţie. Pe mine nu mă sperie aşa ceva
Recomandările redacţiei
nicusor dan ilie bolojan
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan...
procurori
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat...
bnr
BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5%. Ce înseamnă rata de politică...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre numirea unui nou premier după consultări: „Nu va...
Ultimele știri
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Accident rutier grav în Mehedinți. Au fost implicate 3 mașini. Un om a murit și 3 au fost răniți
Peste 100 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri din București. La cât ajunge investiția
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Antim, fiul lui Nicușor Dan, de la ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, la expoziția BSDA...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Cum a fost descrisă soția lui Cristi Chivu de presa din Italia. Surpriza e mare de tot
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Cîți bani ia în plus?
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...