Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că alegerile prezidenţiale din 2024 nu au fost anulate din cauza influenţei Rusiei, ci din cauza campaniei lui Călin Georgescu, plătită și promovată netransparent, şi a folosirii abuzive a reţelelor sociale. Șeful statului a explicat și reacția pe care a avut-o la raportul AUR privind anularea alegerilor, când Palatul Cotroceni a transmis că „probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii”.

„În primul rând, mi-aş dori ca lumea să citească raportul respectiv (al AUR - n.r.) şi pentru că nu vreau să fie, în spaţiul public, un concurs de afirmaţii şi de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună: aduce sau nu aduce respectivul raport lucruri noi. Eu cred că nu aduce nimic, din analiza pe care colegii mei au făcut-o şi pe care s-a transformat în comunicatul pe care l-am dat”, a declarat Nicuşor Dan la Bruxelles, întrebat despre raportul privind anularea alegerilor din 2024, prezentat de AUR.

El a fost întrebat de ce în comunicatul pe care Președinția l-a dat în replică la raportul AUR a fost menționat că „probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii”.

Șeful statului a explicat că decizia CCR a luat în calcul mai multe elemente - cheltuieli de campanie, publicitate electorală mascată și folosirea netransparentă a reţelelor sociale - și doar pentru unul dintre acestea nu a avut toate datele la momentul deciziei, însă ulterior s-au confirmat.

„Unu, candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero şi în mod evident amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea face fără mijloace financiare. Asta a constatat Curtea Constituţională. Ăsta este un fapt pe care Curtea l-a constatat, nu mai e nimic de dovedit.

Doi. Un candidat, Georgescu, spre deosebire de toţi ceilalţi candidaţi care făceau publicitate electorală, conform legii şi puneau pe toate materialele pe care le foloseau, inclusiv în spaţiul informatic, cod de mandatar, candidatul Georgescu avea materiale promoţionale din mai multe surse, nici unul dintre ele marcat. Fapt. Curtea Constituţională l-a constatat. Nu e nimic de discutat.

Şi a fost un al treilea element în decizia Curţii Constituţionale, de folosire netransparentă a reţelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor reţelelor sociale”, a spus Nicuşor Dan.

„Pentru unul din cele trei motive pe care Curtea Constituţională le-a avut în motivarea sa nu a existat o analiză şi nici nu putea să existe, în 24 de ore, de întreaga utilizare excesivă a algoritmilor reţelelor sociale, pentru care Curtea Constituţională în momentul ăla a spus că există indicii serioase şi care ulterior a fost confirmată. Avem un raport al TikTok care spune că a constatat ulterior că au fost 27.000 de conturi care au acţionat coordonat. Deci asta este explicaţia”, a mai adăugat șeful statului.

„Am avut trei motive, două erau evidente de la momentul la care s-a pronunţat, al treilea nu era, erau indicii temeinice, care s-au confirmat”, a continuat Nicușor Dan.

Alegerile parlamentare

Despre validarea alegerilor parlamentare, preşedintele a menţionat că, „spre deosebire de alegerile prezidenţiale, unde am avut un candidat care avea 3% cu două săptămâni înainte de primul tur şi care a avut 23% alegeri în primul tur, lucru care - sociologic - nu s-a întâmplat nicăieri, niciodată, în alegerile parlamentare, cu toate imperfecţiunile care există în toate tipurile de alegeri, nu a existat un astfel de eveniment excepţional”.

„Bineînţeles, au fost contestaţii, tot ce se întâmplă de obicei într-un proces electoral, dar nu a existat un eveniment excepţional care să pună în discuţie veridicitatea, validitatea procesului electoral”, a spus Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Scenariul Ciolacu în turul 2

Despre teoria că, dacă în turul al doilea ar fi intrat Marcel Ciolacu în locul Elenei Lasconi, atunci alegerile nu s-ar mai fi anulat şi s-ar fi mers până la capăt cu votarea, preşedintele Nicuşor Dan a spus:

„Eu cred că România e stat de drept, în care am avut o autoritate, Curtea Constituţională, cu atribuţii pe procesul de desfăşurare a alegerilor prezidenţiale şi care a acţionat curajos şi necesar faţă de moment”.

Raportul Cotrocenilor

Despre raportul promis de el, Nicuşor Dan a spus: „Noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente? În continuare eu spun că acest raport nu aduce nimic faţă de nişte exemple, faţă de nişte întrebări pe care o doamnă jurnalistă foarte bine, pregătită i le-a pus domnului Marian Enache, în februarie 2025. Faţă de acea discuţie în care noi am avut o hotărâre a Curţii Constituţionale de patru pagini, foarte bine motivată, dar după aceea a existat o dezbatere în spaţiul public. Şi a existat o doamnă jurnalistă care s-a pregătit foarte bine i-a luat un interviu domnului Marian Enache în care a pus toate întrebările posibile în jurul acestei chestiuni. Domnia sa a răspuns şi cumva, pe chestiuni de procedură juridică constituţională, în opinia mea discuţia s-a închis”.

„Chestiunea influenţei ruse”

Nicuşor Dan a mai menţionat că, „pe chestiunea de finanţare netransparentă, promovare politică netransparentă, fără cod de mandatar, lucrurile erau clare de atunci, iar pe chestiunea manipulare digitală, lucrurile s-au lămurit între timp”.

„Deci chestiunea anulării alegerilor din punct de vedere juridic, în opinia mea, e lămurită. Ce nu este lămurit şi ar fi fost bine ca raportul de care eu tot vorbesc să apară mai devreme, este chestiunea influenţei ruse. Şi nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani şi până acum. Şi aici sunt elemente, în opinia mea, foarte, foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie şi îmi asum responsabilitatea că ar fost mai bine ca lucrurile astea să fie deja în spaţiul public. Şi evident că îl facem, pe influenţa rusă, de 10 ani încoace în România”, a subliniat preşedintele.

Întrebat dacă această influenţă rusă s-ar fi putut resimţi şi în alegerile parlamentare, la o săptămână după cele prezidenţiale anulate, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Da, numai că, atenţie, alegerile prezidenţiale nu s-au anulat pentru influenţa rusă. Din punct de vedere juridic, noi spunem că există o influenţă rusă în România, aşa cum există o influenţă rusă în Europa, în procese electorale, sabotaje, atacuri cibernetice, tot arsenalul războiului hibrid, dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor”.

„Anularea alegerilor - campanie plătită netransparent, promovare netransparentă şi folosire abuzivă a reţelelor sociale”, a menţionat el.

Editor : B.P.