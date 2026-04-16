Nicușor Dan explică de ce a fost criticat de susținători și lăudat de PSD, pentru numirile procurorilor-șefi

Nicușor Dan a făcut, joi, precizări cu privire la faptul că oameni apropiați și susținători ai săi l-au criticat după numirile procurorilor la șefia parchetelor și DIICOT. Președintele a spus că are „toată simpatia” pentru ei, iar acest lucru este normal, pentru că „suntem un popor latin, emoțional”. Nicușor Dan a explicat și de ce a fost în schimb lăudat de politicieni din PSD. „Atunci când ai niște suporteri ai PSD-ului, care ani de zile au fost într-un conflict cu suporterii USR-ului, sau reformiștii, și când văd o falie între actori din zona aia, evident că ei se bucură și încearcă să-i ațâțe pe unii împotriva celorlalți”, a spus șeful statului.

Întrebat cum își explică faptul că oameni care l-au susținut în campania electorală, precum Cristian Tudor Popescu, Tudor Chirilă, l-au criticat acum după numirea procurorilor, Nicușor Dan a spus că are „toată simpatia” pentru oameni care îl critică acum.

„Niciun fel de rea-credință din partea mea la adresa lor. Însă, pe de altă parte, a fost o emoție, am fost puțin mirat că atacurile au început ca eu să-mi termin explicațiile. E normal, suntem un popor latin, emoțional. E normal ca asta să se întâmple”, a declarat Nicușor Dan la Europa FM.

Acum, după ce am avut conferința de presă, după ce în fața trimișilor posturilor de radio, tv, ziare am răspuns la toate întrebările, aștept ca oamenii să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei

„Avem o societate care trăiește politica foarte emoțional”

Despre faptul că a ajuns să fie lăudat de membrii PSD pentru aceste numiri și să fie criticat de votanți, de apropiații săi, președintele României a spus că „avem o societate care trăiește politica foarte emoțional. Și e foarte bine, adică e bine ca oamenii să se uite la ce se întâmplă în societate, în politică, și evident că atunci când ai niște suporteri ai PSD-ului, care ani de zile au fost într-un conflict cu suporterii USR-ului, sau reformiști, și când văd o falie între actori din zona aia, evident că ei se bucură și încearcă să-i ațâțe pe unii împotriva celorlalți. E un fenomen social normal”.

„Rămân consecvent: Avem o problemă cu sistemul de justiție”

„Eu rămân consecvent, și am câțiva ani în spate în direcția asta, în a spune că avem o problemă cu sistemul de justiție, că avem o problemă cu corupția, și că unul dintre obiectivele mandatului meu este să rezolvăm cât putem din aceste probleme”, a subliniat președintele.

Editor : Liviu Cojan