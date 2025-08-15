Live TV

Video Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua Marinei. „Nu am vrut să fac anunț”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Sursa: captură video

Președintele Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei. El a mers, de Sfânta Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal. El a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici”, a spus președintele.

El a adăugat că a fost un moment „emoționant”.

„În ultimii ani n-am mai ajuns și, copilărind aici, vă dați seama... și multă lume, pe care i-am simțit la fel ca atunci, emoționant”, a spus Dan.

El a explicat și de ce nu a anunțat public unde merge de Sfânta Maria.

„Nu am vrut să fac anunț, să vină colegii dumneavoastră cu presa după mine, dimpotrivă. Am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și inclusiv am stat la slujbă, care e ceva personal, intim”, a spus președintele.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
Digi Sport
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump intra in avionul air force one
Summit în Alaska. Trump este în avion, să-l întâlnească pe Putin: „Nu...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am...
WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.49.32 (1)
Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul...
Ultimele știri
După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA
Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” pe diaspora Republicii Moldova. Semnalul de alarmă tras de președinta de la Chișinău
„Fiecare picătură contează”. Locuitorii capitalei Suediei, îndemnaţi să economisească apa, după o lună iulie caniculară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trafic
Aglomerație pe șoselele spre mare și munte și blocaj pe calea ferată, de Sf. Maria. Cum a arătat începutul minivacanței pe austostrăzi
fifor-relansare-candidatura-dancila-prezidentiale-inquamphotos-octav-ganea (2)
Mihai Fifor: Nu îmi amintesc ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile Zilei Marinei
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Imagini cu președintele și familia sa la o mănăstire
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Nicușor Dan, marele absent de la ceremoniile de Ziua Marinei Române: „Acest moment special ne apropie oriunde ne-am afla”
ilie bolojan face declaratii la guvern
Decretul de desemnare a premierului Ilie Bolojan ca vicepremier interimar, publicat în Monitorul Oficial
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Fanatik.ro
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
La câți bani au renunțat oamenii lui Nicușor Dan pentru funcțiile la Cotroceni. Ce salarii aveau înainte...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Este mai înalt decât tatăl său. Dylan, fiul lui Pierce Brosnan, într-o apariție rară alături de actor, la o...
Digi Sport
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Brad Pitt, cu mustață. După succesul cu „F1”, starul american filmează pentru noul proiect scris de Tarantino
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...