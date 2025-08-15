Președintele Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei. El a mers, de Sfânta Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal. El a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici”, a spus președintele.

El a adăugat că a fost un moment „emoționant”.

„În ultimii ani n-am mai ajuns și, copilărind aici, vă dați seama... și multă lume, pe care i-am simțit la fel ca atunci, emoționant”, a spus Dan.

El a explicat și de ce nu a anunțat public unde merge de Sfânta Maria.

„Nu am vrut să fac anunț, să vină colegii dumneavoastră cu presa după mine, dimpotrivă. Am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și inclusiv am stat la slujbă, care e ceva personal, intim”, a spus președintele.

