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Nicuşor Dan explică de ce nu a numit până acum un şef la SRI. Președintele nu dă un termen, dar spune în ce condiții o va face

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sri inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan spune că argumentul pentru care nu a numit încă un şef pentru Serviciul Român de Informaţii (SRI) este legat de faptul că aceasta este „o discuţie sensibilă” pe care nu a vrut să o suprapună peste discuţiile privind formarea unui guvern.

„Pe servicii secrete, există un serviciu care nu are şef, SRI, şi aici este o discuţie pe care să o avem cu partidele parlamentare. Am considerat că nu este util să suprapun această discuţie, care tot timpul este sensibilă, peste discuţia despre guvern. O să avem un guvern şi după aceea o să avem discuţia, probabil cu acea majoritate care va susţine guvernul”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă la Chişinău.

Şeful statului nu a înaintat un termen la care va propune un nou şef pentru SRI.

Editor : Liviu Cojan

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