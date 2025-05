Nicușor Dan a declarat că nu crede că un premier tehnocrat ar fi varianta potrivită deoarece acesta nu ar avea „autoritate politică”. „Cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze trei ani și jumătate și cu un premier politic”, a mai precizat președintele care nu a exclus un prim-ministru PSD.

„Vă dați seama că au fost multe ore și s-au s-au formulat multe idei. Deocamdată eu cred că cel mai bine, și asta e varianta principală, cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze trei ani și jumătate și cu un premier politic”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat miercuri dimineață de jurnaliștii prezenți în fața casei sale cum vede varianta unei rocade la șefia Guvernului sau cea a unui prim-ministru tehnocrat, cum a propus PSD.

Chestionat dacă exclude varianta unui premier tehnocrat, șeful statului a răspuns: „Pentru moment sunt discuții”.

„Nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită, pentru că un premier tehnocrat nu are autoritate politică”, a completat Dan.

De asemenea, întrebat dacă este exclus un premier de la PSD, Nicușor Dan a replicat: „În momentul acesta nu excludem nimic”.

Despre concluziile trase după consultările de ieri cu partidele, președintele României a precizat că „fiecare dintre ele înțeles că e nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului și am agreat ca doi oameni de la fiecare din partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăierea-cheltuieli.

Nicușor Dan: Partidele au înțeles că e nevoie de asumare politică în ceea ce privește tăierea cheltuielilor

Referitor la situația economică a României, Nicușor Dan a explicat că a început, de săptămâna trecută, discuțiile cu reprezentații Ministerului de Finanțe, iar important este faptul că partidele au înțeles că e nevoie de asumare politică în ceea ce privește tăierea cheltuielilor.

„Știți că eu am început să lucrez. Am vorbit cu reprezentanți ai ministerului încă de săptămâna trecută și în momentul ăsta am datele mari. Întrebarea este care e asumare pe politică, pe tăiere de cheltuieli și, la acest moment, impresia mea este că partidele am înțeles foarte bine și vor să tăiem într-adevăr. Pentru moment discutăm de planul de măsuri economice. În paralel, vor începe discuțiile pe celelalte capitole și abia după aceea pe oamenii care vor face”, a spus Dan.

El a adus în discuție întâlnirea de astăzi cu reprezentanții mediului asociativ de afaceri din România.

„Avem o întâlnire la nouă cu reprezentanții mediului de afaceri. O să comunicăm imediat după. Evident că ei nu vor mări de taxe și e foarte logic din perspectiva lor. Noi avem o problemă cu colectarea de taxe pe care evident că nu o să o rezolvăm șase luni. (...) Ei sunt cei care țin de fapt economic statul în picioare și trebuie să le creăm în mediu care să le permită să se dezvolte”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că nu a fost o discuție despre eliminarea cotei TVA de 5%.

Chestionat despre posibilitatea creșterii taxelor și impozitelor despre care a vorbit președintele PNL Ilie Bolojan, Nicușor Dan a precizat că „sunt niște discuții în curs vor începe cu cifrele mână azi, la ora după discuția”.

Întrebat despre numirile la serviciile de informații, Dan a spus că „asta este o chestiune ulterioară, pentru momente urgența, deficitul și forma de Guvernului.

Nicușor Dan a mai declarat, referitor la posibile măsuri care ar putea fi luate pentru securitatea națională, având în vedere că avem un război la graniță, că „preocuparea asta abia începe”.

„O să am discuții cu cu ministrul Apărării, cu șeful Statului Major. După cum știți, la începutul săptămânii viitoare o să merg la Vilnius. Pentru moment, deficitul și guvernul”, a completat el.

Administrația Prezidențială a transmis, miercuri seară, la finalul consultărilor președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare, că a fost convenită constituirea unui grup de lucru tehnic alcătuit din reprezentanți ai partidelor și doi membri din partea Președinției, Radu Burnete și Dragoș Anastasiu, care va elabora „un plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice, care să fie asumat și pus în aplicare de viitorul Executiv”.

Grupul de lucru se va reuni joi, la ora 15.00 la Palatul Cotroceni.

