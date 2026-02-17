Nicușor Dan explică de ce România nu va adera momentan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Suntem oameni serioși”

Președintele Nicușor Dan a explicat marți, într-un interviu la Radio România Actualițăti, de ce țara noastră nu va adera deocamdată la Consiliul Păcii, dar și ce înseamnă participarea în calitate de „observator” la prima reuniune a organizației, convocată joi de președintele american Donald Trump.

Șeful statului susține că aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Trump în acest moment ar putea încălca obligații pe care țara noastră le are față de Uniunea Europeană.

„Sunt două lucruri diferite aici, în primul rând carta și calitatea de membru- această discuție va mai dura pentru că această organizație are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre. Și în această cartă sunt prevederi care sunt în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat. Membrii acestei organizații își propun împreună să pună sancțiuni, dar România are o obligație față de Uniunea Europeană privind sancțiunile pe care le-ar putea dispune față de o țară sau de un operator economic. Evident că suntem oameni serioși, nu putem semna încălcând o obligație pe care ne-am asumat-o deja. Sunt discuții care ar putea sa mai dureze.

Pe de altă parte, acum are loc întâlnire de lucru a organizației Board of Peace și după ce am primit o invitație am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate face un stat care nu e membru, dar care e rezonant cu direcția acestei organizații. După câteva zile de discuții cu partea americană, am decis că e în interesul României să participăm în calitate de observator”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat ce înseamnă rolul României de observator la reuniunea de joi a Consiliului.

„Înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge acesta organizație. Deciziile acestui comitet nu sunt opozabile, tu poți să spui pe 'această decizie nu o susțin'”.

Discuții despre Fâșia Gaza, la prima reuniune a Consiliului Păcii

Potrivit președintelui, la această primă reuniune „se va discuta exclusiv despre Gaza”.

„Chestiunile internaţionale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură. Deci, noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România. Şi participăm la această iniţiativă, iniţiată de Statele Unite, care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă, Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală.

Noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte avem o rezoluţie a ONU, care dă cumva direcţii pentru cum se arate Gaza şi regiunea în perioada următoare. Mergem la o discuţie care să vadă care sunt paşii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forţele interioare de poliţie, fie că vorbim într-un context ulterior de forţe internaţionale de menţinere a păcii”, a arătat Nicuşor Dan.

„Prezenţa României va clarifica relaţia bilaterală România - SUA”

Nicușor Dan consideră că prezenţa României la Consiliul pentru Pace va clarifica relaţia bilaterală „adevărată” între România şi SUA.

„Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea Administraţiei americane şi faţă de tot acest context. Cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, şi diplomatic şi faţă de cetăţeni care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite”, a spus acesta.

El a arătat că anularea alegerilor „nu este un fapt uzual într-o democraţie”, dar a apreciat că, în acest moment, „lucrurile sunt clare”.

În ce privește posibile discuţii bilaterale, preşedintele a precizat că, pentru moment, nu este planificată o astfel de întâlnire.

„E posibil să fie incidentală o discuţie de salon, aşadar. Pentru moment, o discuţie bilaterală, cu agendă, nu este planificată”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă avut consultări cu vreo capitală europeană înainte de participare la Consiliul pentru Pace, șeful statului a răspuns: „Bineînțeles, facem asta tot timpul”.

Nicușor Dan va merge joi în Statele Unite la prima reuniune a Consiliului Păcii convocată de Trump.

