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Video Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Care sunt pozițiile partidelor înainte de consultările de la Cotroceni

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nicusor dan profimedia
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce își doresc partidele Programul consultărilor

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la Palatul Cotroceni pentru consultări, luni, începând cu ora 14:00. Șeful statului va sta față în față cu toate formațiunile politice înainte de a face a patra desemnare pentru funcția de premier. Partidele pun însă condiții greu de îndeplinit pentru a putea forma o majoritate.


Nicușor Dan a chemat din nou partidele la consultări, în încercarea de a găsi un premier care să strângă o majoritate de 233 de voturi. Iată cum se poziționează partidele înainte de discuțiile de la Cotroceni.

Ce își doresc partidele

Social-democrații și-ar dori ca Sorin Grindeanu să fie numit premier, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD sau a unei rocade guvernamentale, cu condiția ca PSD să fie primul la guvernare.

Grindeanu a declarat în repetate rânduri că vrea să fie prim-ministru și că PSD e pregătit și îndreptățit să preia guvernarea, având în vedere că e cel mai mare partid din Parlament.

„E bine să nu pierdem timpul (…) Am pierdut mai mult de 10 zile, spre două săptămâni (…) pentru ce? Pentru ca să încerce cineva să ne convingă că vrea să fie prim-ministru. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureşan, care nu şi-a dorit acest lucru. Cred că este deja în drum spre Bruxelles, dar am făcut apel la dialog. Cu toţi trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor”, declara șeful social-democraților.

Potrivit surselor Digi24, în Partidul Național Liberal nu va merge cu niciun mandat la Palatul Cotroceni. Liberalii vor fi însă curioși să vadă care este acea nominalizare pe care o va face președintele. Rămâne de văzut în ce măsură din PNL va exista o flexibilitate pentru votul la viitorul guvern.

În USR lucrurile rămân clare - fără PSD la guvernare și fără un guvern cu social-democrați. După eșecul Guvernului Mureșan, USR a anunțat că își dorește alegeri anticipate.

„Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România”, transmitea Dominic Fritz.

La UDMR există deschisă această portiță de negocieri cu partidul lui Sorin Grindeanu, varianta de bază pentru Kelemen Hunor fiind refacerea fostei coaliții.

În ce privește mandatul cu care merge AUR la consultările de la Cotroceni, prim-vicepreşedintele partidului Dan Dungaciu a anunţat, sâmbătă, că AUR va discuta cu Nicuşor Dan pentru „a continua” dialogul cu instituţiile statului.

El a precizat că delegaţia AUR va fi formată din cinci persoane, dar componenţa acesteia va fi anunţată luni dimineaţă.

„Am decis să răspundem invitaţiei preşedintelui României, în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis. (...) Preşedintele a anunţat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susţinut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare. Şeful statului ne transmite mesajul că este preşedintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susţin decât într-o mică măsură. Deci nu este preşedintele tuturor românilor, cum ar fi normal, şi decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al preşedintelui, este o problemă. Întrebarea fundamentală (...) este cum poţi să guvernezi eficient, eficace şi rezonabil, când tu consideri că jumătate din populaţia ta este o problemă”, a declarat Dan Dungaciu.

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să găsească o majoritate, dar cu condiția să nu coopteze AUR la guvernare.

Șeful statului are în vedere și numirea unui premier tehnocrat. Printre numele vehiculate se numără Alecandru Nazare - ministrul de Finante, Eugen Tomac - care a mai fost propus de președinte, însă nu a ajuns în Parlament pentru vot, Luca Niculescu - fostul ambasador al României în Franța, și Leonardo Badea - actualul prim-viceguvernator al BNR.

Programul consultărilor

Administrația prezidențială a publicat programul consultărilor de luni, de la Palatul Cotroceni. Acestea vor avea loc după cum urmează:

  • 14:00 – PSD
  • 14:30 – AUR
  • 15:00 – PNL
  • 15:30 – USR
  • 16:00 – UDMR
  • 16:30 – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale
  • 17:00 – S.O.S. România
  • 17:30 – POT
  • 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
  • 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
  • 19:00 – parlamentarii neafiliați
  •  

Editor : C.L.B.

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