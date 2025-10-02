Președintele Nicuşor Dan prezintă concluziile după participarea, în Copenhaga, la reuniunea Comunității Politice Europene. România a avut un rol important în cadrul acestei întâlnirii, unde a fost abordată tema crucială a dezinformării, șeful statului prezentând ,,raportul Georgescu”, conform informațiilor prezentate de Digi24. Sunt date furnizate de Parchetul General despre momentul alegerilor prezidențiale anulate. Un alt element crucial, luat în discuție, a fost inclusiv modul în care România va reacționa la prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO.

ACTUALIZARE 17.16 Președintele Nicușor Dan a explicat că discuțiile de la summit s-au concentrat în principal pe planul de acțiune al Comisiei Europene, care urmează să fie prezentat la Consiliul informal de la Bruxelles.

„Noi avem instrumente financiare pentru apărare, iar ele acum trebuie integrate”, a declarat președintele României, subliniind că securitatea europeană a fost în centrul dezbaterilor.

„Am discutat despre securitatea europeană la întâlnirea de azi, ca și ieri la Consiliu. Mă refer la amenințări fizice, dar și la drone. Vorbim de războiul hibrid, dezinformare și atacuri cibernetice”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că a participat la sesiunea plenară și la evenimentul dedicat securității, în timp ce România a avut reprezentare și la un grup de lucru pe tema traficului de droguri.

„A fost o sesiune plenară, eu am participat la evenimentul dedicat securității. La comitetul politic a avut loc un grup de lucru pe tematica drogurilor, la care a participat și România. Este un fenomen care ne afectează pe toți. Țările europene trebuie să colaboreze pe informații, pe urmărirea banilor și pe elementele ce țin de metodele medicale avute la dispoziție”, a adăugat președintele.

Știrea inițială Președintele Nicușor Dan a declarat, joi dimineața, la Copenhaga, că ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar „zidul anti-drone” ar putea fi operaţional în câteva luni.

De asemenea, a precizat înainte de participarea la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, că va explica felul în care au fost influențate alegerile de anul trecut din România, fiind date din raportul prezentat și de procurorul general, Alex Florența, în urmă cu câteva săptămâni.

Președintele României se află de miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, unde liderii Uniunii Europene au hotărât să se întrunească pentru discuţii informale axate pe apărare şi războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după ce o serie de încălcări ale spaţiului aerian şi observări de drone au stârnit noi preocupări de securitate.

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea capacităţilor de apărare comună ale UE, sprijinirea ţărilor din Europa de Est aflate la graniţa cu Rusia şi furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei devastate de război.

Într-un mesaj publicat pe contul său de X, Nicușor Dan spune că vor fi discuţii despre întărirea apărării şi rezilienţei europene şi sprijinul acordat Ucrainei. „ (Sunt) La Copenhaga, pentru a participa la reuniunea informală a Consiliului European și la summitul Comunității Politice Europene, în vederea discutării unor modalități concrete de coordonare și consolidare a apărării și rezilienței comune europene, precum și a sprijinului nostru pentru Ucraina”, a scris Nicușor Dan pe contul său de X, unde a postat și o fotografie în care apare alături de premierul danez Mette Frederiksen.





Miercuri, la Copenhaga, liderii statelor Uniunii Europene au luat parte la un Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care poate fi consolidată apărarea comună a Europei, dar şi sprijinul pentru Ucraina, potrivit comunicatului Consiliului UE.

