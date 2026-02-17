Live TV

Nicușor Dan face precizări despre viitoarea întâlnire cu Donald Trump: „Vom fi pregătiţi”

Nicușor Dan. Donald Trump.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi, la Radio România Actualițăti, întrebat despre primirea sa la Casa Albă, că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică şi în momentul în care chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuţie între preşedinţi, aceasta se va întâmpla.

Nicușor Dan a făcut câteva precizări despre viitoarea întâlnire cu Donald Trump în SUA.

„Invitaţia există, aşa cum am comunicat public încă din luna mai, când a fost acea convorbire telefonică cu preşedintele Trump. Şi în funcţie de agendă şi de... Pentru că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică. În momentul în care chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuţie între preşedinţi, vizita se va întâmpla”, a arătat Nicuşor Dan.

Şeful statului a menţionat că este „o chestiune şi de agenda”.

„Din partea noastră, vom fi pregătiţi foarte repede”, a arătat preşedintele.

Nicușor Dan va merge săptămâna aceasta la Washinton, în prima sa vizită oficială în SUA, pentru reuniunea Consiliului Păcii convocat de Doanald Trump.

Potrivit președintelui, e important pentru România să participe la eveniment, în calitate de observator. Mai mult, Nicușor Dan consideră că această vizită va clarifica relaţia bilaterală „adevărată” între România şi SUA.

„Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea Administraţiei americane şi faţă de tot acest context. Cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, şi diplomatic şi faţă de cetăţeni care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite”, a spus acesta.

Citește mai mult AICI

 

