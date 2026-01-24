Live TV

Video Nicușor Dan, huiduit la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: „Dacă aveţi lideri cu un proiect, hai să dezbatem”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan iasi ziua unirii
Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu
Din articol
Susţinători ai AUR şi SOS România, prezenți în mulțime

Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan. Acesta le-a spus celor prezenţi să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. „Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el.

Nicuşor Dan a declarat că unirea din urmă cu 167 de ani a fost un efort al clasei politice, dar şi un efort al întregii societăţi.

„Dragi ieşeni, dragi români, la mulţi ani. Să ne bucurăm şi să fim recunoscători celor care acum 167 de ani au înfăptuit un eveniment istoric, care au reuşit să fie la înălţimea aşteptărilor. A fost un efort al clasei politice, dar a fost un efort al întregii societăţi. Citez din Mihail Kogălniceanu: «Unirea este actul energic al întregii naţiuni române». Dacă suntem aici, cred că trebuie să ne întrebăm mai ales în contextul acestei falii din societate ce este unirea şi ce putem face noi pentru ca România să îşi regăsească o armonie socială”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele s-a adresat direct celor care îl huiduiau, recunoscând că este vorba de un gest democratic şi amintind că şi el a huiduit în repetate rânduri politicieni.

„Mă adresez celor care au venit să huiduie la manifestaţia de azi. În primul rând, aveţi respectul meu, e un gest democratic. În al doilea rând, aveţi simpatia mea, pentru că şi eu am huiduit de mai multe ori politicieni. Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a spus şeful statului.

Totodată, preşedintele a afirmat că mai are o rugăminte: ”Vă rog, în spritul acelei Românii, să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor”.

Şeful statului a precizat că România are o economie privată excepţională, dar că nu avem un proiect economic comun pentru următorii zece ani.

„Unirea este actul energic al întregii naţiuni române. Şi vreau să vă întreb dacă reuşim în momentul ăsta să constituim o societate? Avem o economie privată excepţională care a dublat PIB în 10 ani. Dar am reuşit din interior să punem aceste energii împreună astfel încât să avem un proiect economic pentru zece ani de acum încolo? Nu am reuşit. Avem magistraţi excepţionali, dar avem un proiect despre cum să corectăm şi să echilibrăm justiţia din România? Nu îl avem”, a adăugat preşedintele României.

El a precizat că se intră într-o competiţie geopolitică grea şi că ”vor avea succes acele societăţi care vor reuşi să îşi pună energiile împreună”.

„Sunt optimist pentru România”, a mai spus Nicuşor Dan.

Susţinători ai AUR şi SOS România, prezenți în mulțime

În momentul în care a coborât din maşină, şeful statului a fost huiduit de mulţime, în piaţa centrală a oraşului fiind prezenţi şi susţinători ai AUR şi SOS România. Unii dintre participanţii la eveniment au ajuns cu peste două ore şi jumătate în Piaţa Unirii.

Din motive de securitate, în zonă au fost montate garduri metalice.

Pe scenă au urcat, pe lângă şeful statului, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, dar şi reprezentanţi din administraţia locală şi judeţeană, conform News.ro.

În programul manifestărilor sunt incluse o slujbă religioasă, discursurile oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, parada militară şi Hora Unirii. Începând cu ora 12.00, în Piaţa Unirii a avut loc un spectacol folcloric, iar în cursul serii este programată retragerea cu torţe a militarilor.

Sunt impuse restricţii de circulaţie în centrul Iaşiului pe toată durata manifestărilor.

Câteva sute de membri şi simpatizanţi AUR din mai multe judeţe au participat în cursul dimineţii la un marş pe străzile Iaşiului, o acţiune similară fiind organizată şi de SOS Romania.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, prezent la marşul organizat de partid la Iaşi, a spus că „avem să recuperăm terenul pe care multe guverne l-au lăsat pierdut aici în Moldova”.

„Ce a început Cuza atunci se va termina cu autostrăzi, cu căi ferate, cu fabrici, cu bani mulţi care trebuie să vină şi aici”, a declarat Petrişor Peiu.

Membrii AUR au scandat printre altele „Unitate naţională” şi „Trăiască şi înflorească, Moldova, Ardealul şi Ţara Românească”.

George Simion nu a fost prezent la evenimentul AUR de la Iaşi, fiind plecat în SUA.

Şi SOS România a organizat un marş la Iaşi, pe traseul Palatul Culturii-Piaţa Unirii, la acţiune participând şi Diana Şoşoacă, lider al partidului. La Iaşi au ajuns membri SOS din mai multe judeţe ale ţării, aceştia purtând steaguri şi însemne ale partidului.

Citește și: Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor care huiduiți autoritățile publice” 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
photo-collage.png (51)
2
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Lovitură pentru Groenlanda: ”NU”, în unanimitate! ”Numărul 1” din Nuuk e convins: ”E dificil, o problemă financiară”
Digi Sport
Lovitură pentru Groenlanda: ”NU”, în unanimitate! ”Numărul 1” din Nuuk e convins: ”E dificil, o problemă financiară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lingouri de aur
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a devenit acum riscantă: „Repatriați aurul”
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor care huiduiți autoritățile publice”
profimedia-1068255598
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema să plătim
nicusor dan
Nicușor Dan: „Pentru prosperitate este nevoie de competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă”
Nicușor Dan la Consiliul European
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier...
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru...
calin georgescu parcul carol bucuresti
Călin Georgescu și zeci de susţinători au mers în Parcul Carol din...
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Incendiu puternic la mai multe case în Bucureşti. Pompierii au...
Ultimele știri
Vicepremier: Există o emoţie în societate pentru Tarom. Mi-aş dori să ieşim din paradigma „nu ne vindem ţara” sau nu facem parteneriate
Groenlanda se opune presiunilor lui Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”
Remus Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Fanatik.ro
Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
El este singurul fundaș central care ar putea câștiga Balonul de Aur: „O să vă dau un titlu”
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Cele mai căutate meserii în 2026, în contextul schimbărilor economice. Domeniile cu cerere mare
Digi FM
Gelu Duminică, după crima din judeţul Timiş: „În spatele faptelor, poveşti de viaţă care încep cu multe...
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
O școală din Austria a interzis hârtia igienică din toalete. Elevii sunt obligați să vină cu ea de acasă
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Colin Farrell spune că scenariul pentru „Batman 2” este o „capodoperă”. Actorul are doar cuvinte de laudă...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat