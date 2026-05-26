Live TV

Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de Guvern se conturează (surse)

Data actualizării: Data publicării:
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Guvern cu miniștri PSD, mai degrabă decât tehnocrați Cine s-a mai aflat pe lista scurtă a președintelui

Negocierile pentru formarea noului Guvern continuă. Șeful statului a avut luni o nouă rundă de discuții cu liderii PSD și PNL, de data aceasta informale. Potrivit surselor Digi24, întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord, însă varianta desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier este luată tot mai mult în calcul. Se conturează și scenariul în care la guvernare ar urma să intre doar social-democrații, în contextul în care varianta unor miniștri tehnocrați nu este agreată.

Nicușor Dan a purtat o serie de discuții, luni, atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan. Surse politice susțin, însă, că tot nu s-a ajuns la un acord între liberali și social-democrați, așa că negocierile continuă.

Unii lideri din rândurile PSD susțin că în continuare „toate variantele sunt pe masă”, dar și că Ilie Bolojan ar fi fost „mai flexibil” în discuțiile purtate ieri cu președintele.

Totuși, un scenariu care ar putea fi acceptat de toate partidele din fosta Coaliție de guvernare ar fi desemnarea lui Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier al președintelui, să formeze noul Guvern în jurul său. Voci din rândurile social-democraților susțin chiar că ar exista deja o majoritate pentru un astfel de Executiv și că nu va pica la votul din Parlament.

Citește și: EXCLUSIV Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică

Guvern cu miniștri PSD, mai degrabă decât tehnocrați

Deși varianta unui premier din afara partidelor pare să fie agreată de liderii politici, nu la fel stau lucrurile și în privința miniștrilor care să formeze noul cabinet.

Una dintre variantele discutate a fost formarea unui Guvern cu miniștri tehnocrați, susținuți de partidele din fosta coaliție. Potrivit surselor Digi24, scenariul este însă greu de pus în practică, iar discuțiile nu au dus până acum la un consens.

Ar fi prins contur, însă, varianta unui Executiv format exclusiv din miniștri PSD, mai ales în contextul în care atât PNL, cât și USR au declarat public că nu vor mai intra la guvernare alături de social-democrați.

Cine s-a mai aflat pe lista scurtă a președintelui

Președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze un premier până la finalul acestei săptămâni. Surse politice susțin chiar că astăzi, cel târziu mâine se așteaptă să vadă un anunț de la Cotroceni.

După consultările oficiale de săptămâna trecută, pe lista scurtă a președintelui au apărut mai multe nume de premier și niciunul din rândurile partidelor din fosta coaliție de guvernare. Este vorba mai degrabă de figuri din zona economică și instituțională, printre care Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Digi Sport
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor avertizează asupra unui guvern tehnocrat: „Cine a beneficiat dintr-o astfel de situație? Atunci PSD, acum AUR”
original_euco_(1)
România a inițiat o declarație comună semnată de 16 state privind viitorul buget al UE. Anunțul lui Nicușor Dan
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
donald trump da noroc cu nicusor dan
Irineu Darău, despre o întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump: Nu e ca la piaţă, în care să te duci cu 10 proiecte şi ei să vină cu 10
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru, despre creșterile salariale pentru demnitari: Nu am așezat în proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu pe strada
Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian...
Avertizare meteo de furtuni.
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și...
medici in spital
Ce venituri vor avea medicii în 2027. Reforma salarizării aduce...
Oameni pe strada.
Care sunt principalele probleme ale țării, prin ochii românilor...
Ultimele știri
Putin șterge datoriile rușilor care se înrolează în armată pentru a lupta în Ucraina
CSM acuză că noua lege a salarizării reduce veniturile magistraților: „Subminează definitiv funcționarea justiției”
Coreea de Sud construiește primul său submarin cu propulsie nucleară. Anunțul făcut de ministrul Apărării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Fanatik.ro
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce salariu lua Demeter Andras Istvan ca ministru al Culturii. Averea acumulată, a demisionat după...
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
În iunie 2025 era pe 4 WTA! Acum, după eliminarea de la Roland Garros, părăseşte TOP 100 în lacrimi: "Doare...
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special