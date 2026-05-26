Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de Guvern se conturează (surse)

Negocierile pentru formarea noului Guvern continuă. Șeful statului a avut luni o nouă rundă de discuții cu liderii PSD și PNL, de data aceasta informale. Potrivit surselor Digi24, întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord, însă varianta desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier este luată tot mai mult în calcul. Se conturează și scenariul în care la guvernare ar urma să intre doar social-democrații, în contextul în care varianta unor miniștri tehnocrați nu este agreată.

Nicușor Dan a purtat o serie de discuții, luni, atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan. Surse politice susțin, însă, că tot nu s-a ajuns la un acord între liberali și social-democrați, așa că negocierile continuă.

Unii lideri din rândurile PSD susțin că în continuare „toate variantele sunt pe masă”, dar și că Ilie Bolojan ar fi fost „mai flexibil” în discuțiile purtate ieri cu președintele.

Totuși, un scenariu care ar putea fi acceptat de toate partidele din fosta Coaliție de guvernare ar fi desemnarea lui Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier al președintelui, să formeze noul Guvern în jurul său. Voci din rândurile social-democraților susțin chiar că ar exista deja o majoritate pentru un astfel de Executiv și că nu va pica la votul din Parlament.

Guvern cu miniștri PSD, mai degrabă decât tehnocrați

Deși varianta unui premier din afara partidelor pare să fie agreată de liderii politici, nu la fel stau lucrurile și în privința miniștrilor care să formeze noul cabinet.

Una dintre variantele discutate a fost formarea unui Guvern cu miniștri tehnocrați, susținuți de partidele din fosta coaliție. Potrivit surselor Digi24, scenariul este însă greu de pus în practică, iar discuțiile nu au dus până acum la un consens.

Ar fi prins contur, însă, varianta unui Executiv format exclusiv din miniștri PSD, mai ales în contextul în care atât PNL, cât și USR au declarat public că nu vor mai intra la guvernare alături de social-democrați.

Cine s-a mai aflat pe lista scurtă a președintelui

Președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze un premier până la finalul acestei săptămâni. Surse politice susțin chiar că astăzi, cel târziu mâine se așteaptă să vadă un anunț de la Cotroceni.

După consultările oficiale de săptămâna trecută, pe lista scurtă a președintelui au apărut mai multe nume de premier și niciunul din rândurile partidelor din fosta coaliție de guvernare. Este vorba mai degrabă de figuri din zona economică și instituțională, printre care Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete

