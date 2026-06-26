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Live Text Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe președinții PSD, PNL, USR și UDMR. Grindeanu și Mureșan, cele două variante de premier

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Foto: Nicușor Dan X
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Din articol
Liderii partidelor au fost chemați la Cotroceni PSD acuză partidele de dreapta: „Blocaj politic total iresponsabil” Prima reacție din PSD după nominalizarea lui Mureșan Cine este Siegfried Mureșan Prima reacție a lui Siegfried Mureșan „Nu orice guvern e bun” „Nu e rezonabil să avem acum Guvern PSD” Vot pentru varianta de premier și o rocadă guvernamentală Discuții despre un acord cu PSD Siegfried Mureșan, premier din partea PNL-USR-UDMR PNL a renunțat la varianta Nazare 

Președintele Nicușor Dan așteaptă partidele să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Le-a transmis aseară, din Polonia, că își dorește ca până marți să avem guvernul instalat la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR îl vor propune pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, alternativa la Sorin Grindeanu și vor cere social-democraților să accepte o rocadă guvernamentală.

Liderii partidelor au fost chemați la Cotroceni

ACTUALIZARE 13:24 Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian (liderul grupului Minorităților Naționale) au fost convocați la Palatul Cotroceni vineri seară, la ora 18:00.

PSD acuză partidele de dreapta: „Blocaj politic total iresponsabil”

ACTUALIZARE 13:20 PSD critică PNL, UDMR și USR pentru alegerea de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, în detrimentul susținerii lui Sorin Grideanu pentru șefia Guvernului.

Într-un comunicat transmis de partid, social-democrații subliniază că și-au asumat guvernarea și denunță „jocul iresponsabil” al celorlalte partide considerate pro-occidentale.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: PSD critică PNL, USR și UDMR după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Blocaj politic total iresponsabil”

Prima reacție din PSD după nominalizarea lui Mureșan

ACTUALIZARE 12:21 Diana Tușa a fost prima membră PSD care a reacționat după ce USR, PNL și UDMR au anuțat că îl nominalizează pe Siegfied Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Ea a spus că PNL și USR „își bat joc de România”. Detalii, aici

Cine este Siegfried Mureșan

ACTUALIZARE 12:18  Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, are 45 de ani şi este recunoscut drept unul dintre cei mai influenţi europarlamentari din actuala legislatură. Detalii, aici

Prima reacție a lui Siegfried Mureșan

ACTUALIZARE 11:58 Europarlamentarul PNL a transmis că știe exact ce trebuie să facă Guvernul în perioada următoare pentru a nu pierde banii din PNRR.

„Am fost unul dintre negociatorii PNRR, din care sunt finanțate planurile tuturor statelor. Știu exact ce avem de făcut pentru a finaliza cu succes PNRR-ul României și celelalte urgențe ale țării.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Prima reacție a lui Siegfried Mureșan, nominalizat prim-ministru de PNL-USR și UDMR: „Nu orice Guvern este bun pentru România”

„Nu orice guvern e bun”

Noi ne-am făcut datoria. Desemnarea, evident, este în mâinile președintelui și așteptăm următorii pași. Nu orice guvern este bun pentru România. Avem nevoie de un guvern proeuropean, prin acțiune, nu doar prin declarații”, a precizat Mureșan.

ACTUALIZARE 11:55 Reprezentanții PNL, USR și UDMR au ieșit împreună la declarații și au transmis că propunerea de premier vine în contextul în care Siegfried Mureșan are expertiză pe zona economică, a fondurilor europene, în special legată de PNRR.

„Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în privința gestionării fondurilor europene și a bugetelor mari de investiții. Este un profesionist care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și reprezintă o soluție pentru România în actuala perioadă”, a declarat Ilie Bolojan. 

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan, despre propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „E atașat valorilor europene și reprezintă o soluție”

„Nu e rezonabil să avem acum Guvern PSD”

La rândul său, Dominic Fritz a vorbit despre „iresponsabilitatea PSD de a da jos guvernul” și a subiniat că speră ca social-democrații să susțină un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier.

„A fost un act de iresponsabilitate că PSD a dat guvernul jos și ne așteptăm ca acum și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și, de aceea, propunerea de a avea un guvern minoritar de dreapta, cu Siegfried Mureșan premier, este una rezonabilă, responsabilă și care poate să deblocheze această criză”, a precizat liderul USR.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Dominic Fritz: „Nu este momentul pentru un guvern monocolor PSD”

ACTUALIZARE 11:35 PNL, USR și UDMR au transmis un comunicat de presă comun prin care îl propun pe europarlamentarul liberal pentru Palatul Victoria.

„PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, se arată în comunicatul de presă.

Vot pentru varianta de premier și o rocadă guvernamentală

ACTUALIZARE 11.30 Liberalii au decis în unanimitate propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. 

De asemenea, conducerea PNL a dat un vot și pentru varianta unei rotative guvernamentale. PNL, USR și UDMR să preia guvernarea acum, până în 2027, iar apoi să cedeze scaunul de la Palatul Victoria social-democraților. Și USR a dat un vot în acest sens.

Discuții despre un acord cu PSD

ACTUALIZARE 10:50 Cele trei partide discută și un posibil acord cu PSD pentru o nouă rocadă guvernamentală. Dominic Fritz, liderul USR, a propus deja varianta rotației guvernelor minoritare: PNL-USR-UDMR să guverneze până în 2027, atunci când PSD ar urma să preia Executivul și să propună un nou premier. 

Varianta a fost discutată și în ședința Biroului Permanent al PNL de vineri dimineață, însă până la acest moment nu s-a luat o decizie. „Nici noi nu știm care să fie varianta finală, încă discutăm”, spune unul dintre participanții la ședință. 

Siegfried Mureșan, premier din partea PNL-USR-UDMR

ACTUALIZARE 10:38 Și USR, alături de UDMR îl vor susține pe Siefgried Mureșan pentru funcția de premier. Conducerea USR s-a reunit în ședință de la ora 10:00 și urmează să dea un vot în acest sens. „Sigur va trece propunerea”, au declarat surse din partid pentru digi24.ro.

UDMR a avut ședință de la ora 09:00, iar potrivit surselor reprezentanții formațiunii au votat să îl susțină pe europarlamentarul liberal la Palatul Victoria.

PNL a renunțat la varianta Nazare 

ACTUALIZARE 10:20 Partidul Național Liberal a renunțat la varianta propunerii lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier. Acum, liberalii își fac calculele pentru a-l propune pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, au declarat surse liberale pentru digi24.ro.

Conducerea PNL s-a reunit într-o ședință de BPN de la ora 10:00, iar în cadrul acesteia urmează să se dea un vot pentru susținerea lui Siegfried Mureșan. 

Știrea inițială

Liderii fostei coaliții au timp până astăzi să vină cu o soluție în fața lui Nicușor Dan. Ieri s-au văzut la Vila Lac pentru a pune pe masă toate condițiile pe care le-au avut, însă din informațiile Digi24, nu au reușit să ajungă la un acord în ceea ce privește viitoarea formulă de guvernare.

Din ultimele informații, PSD nu își dorește în acest moment un guvern din care să facă parte USR, iar de altă parte PNL, USR și UDMR nu își doresc un guvern fără USR. De asemenea, în acest moment social-democrații ar cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier. Din informațiile Digi24, PNL, USR Nici social-democrații, nici președintele Nicușor Dan nu au fost de acord cu acea propunere venită din partea dreptei, privind un acord de reciprocitate între partidele din fosta coaliție de guvernare.

Astăzi este termenul limită pentru ca acestea să vină cu o formulă finală în fața președintelui, Surse politice spun că președintele Nicușor Dan urmează să se vadă astăzi cu reprezentanți ai PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție finală. În cel mai rău caz, dacă astăzi nu se găsește acea soluție, președintele le-ar mai da timp acestora până duminică, însă spunea că este foarte important ca până marți să avem un guvern.

Joi seara, Dan spunea că după consultările de marți s-a conturat cel puțin o soluție de guvern minoritar și că se așteaptă ca liderii politici să fie serioși și să încheie un acord politic, deși nu ar fi pentru prima dată când președintele se bazează pe „o așteptare rezonabilă” care nu se concretizează, pentru că politicienii s-au răzgândit.

„Important să avem un guvern cât mai repede și, pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Am văzut în declarațiile publice disponibilitate pentru o soluție, pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni putem, noi toți cetățenii din țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate”, a spus Dan joi seara.

„În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest Guvern va trece. Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat, pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp”, a mai spus el.

Editor : A.G. | M.B.

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