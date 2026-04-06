Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și Transporturilor la Cotroceni. Discuții privind criza carburanților

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, miniștrii Energiei și Transporturilor, cât și reprezentanți ai companiilor petroliere, pe fondul îngrijorărilor legate de criza carburanților.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza aprovizionarea României cu țiței și combustibili.

„Întâlnire cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră Petrom și Rompetrol, pe tema aprovizionării României cu țiței și combustibili”, se arată în programul oficial.

Discuțiile vin în contextul îngrijorărilor privind o eventuală criză a carburanților. În plus, mai multe state discută deja despre raționalizarea combustibilului.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, la TVR INFO, că e nevoie de „raţionalizare de pe acum, ca să nu ajungem la criză”, avertizând că „marea problemă este că toţi se reped să reducă preţul, ceea ce e o mare eroare”.

Slovenia a început deja să limiteze consumul de carburant, însă autoritățile de la București au dat asigurări că România nu va impune restricții populației. Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat luni, 23 martie, că strategia României se bazează pe creșterea capacității de producție interne, nu pe limitarea consumului.

Guvernul a adoptat vineri, într-o ședință extraordinară, reducerea accizei la motorina standard cu aproximativ 30 de bani pe litru (36 de bani cu TVA), precum și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile care extrag și comercializează petrol în România. Reducerea accizei la motorină a fost decisă în contextul în care acest tip de combustibil are cel mai mare impact în economie și în inflație, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern.

Noua măsură urmează să intre în vigoare marți, 7 aprilie.

