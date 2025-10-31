Live TV

Consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurcă, a devenit consilier și pentru securitate națională

Data actualizării: Data publicării:
marius lazurca 2
Foto: Administrație Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, un decret, prin care i-a dat noi atribuții consilierului prezidențiale Marius Lazurca. Astfel, acesta se va ocupa și de probleme de securitate națională, nu doar de cele de politică externă din cadrul Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a semnat „decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”, informează Administrația Prezidențiale.

Potrivit sursei citate, „articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: «Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională»”.

Marius Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Editor : Ana Petrescu

