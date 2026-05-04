Nicușor Dan i-a decorat pe jucătorii echipei Steaua, cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor

jucatorii stelei se bucura dupa castigarea cupei campionilor europeni
Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 / Foto: Facebook@helmutduckadam86
40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc

Nicușor Dan, a semnat un decret de decorare cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986.

Dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, președintele României a conferit

  • Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel;
  • Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, domnului Lăcătuș Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ștefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Pițurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel și domnului Weiszenbacher Ernestin Anton.

Se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, în finala istorică de la Sevilla, după ce o învingea pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, în urma loviturilor de departajare.

Izbânda unei echipe din Est a făcut rapid înconjurul lumii, dar nu a avut parte de același succes în presa de la Bucuresti. Toate ziarele vremii, inclusiv cele sportive, erau pline de ode și poezii dedicate lui Nicolae Ceaușescu și Partidului Comunist, care aniversa 65 de ani de la înființare. Iar pentru cronica finalei câștigate de Steaua nu s-a găsit loc decât în pagina a cincea a ziarului SPORTUL.

Pe 7 mai 1986, Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, la capătul unei finale dramatice contra celor de la Barcelona. Cu scorul de 0-0 după 90 de minute de joc și după cele două reprize de prelungiri, formația din Ghencea s-a impus cu 2-0 la loviturile de departajare, după golurile marcate de Marius Lăcătuș și Gabi Balint, în timp ce Helmuth Duckadam a parat toate cele patru penalty-uri executate de catalani.

Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei din 1986, finala Cupei Campionilor Europeni din 1989 şi semifinala Cupei UEFA din 2006 sunt cele mai mari performanţe obţinute de Steaua în fotbalul continental.

Editor : Liviu Cojan

