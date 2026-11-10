Preşedintele Nicuşor Dan l-a anunţat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, el arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-ar fi adus pe rețelele de socializare, a dispus să nu mai fie primit la conferinţe de presă la Cotroceni, în acest mandat, dar colegii săi, miloşi, au sărit peste ordinul său.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigaţii Media, a întrebat în cadrul conferinţei de presă despre un vot pe care procurorul general Cristina Chiriac l-a dat în urmă cu o lună şi jumătate, în secţia CSM împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară şi să cerceteze o aparentă ingerinţă comisă chiar de dânsa.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a răspuns jurnalistului. „În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. "În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat", a precizat şeful statului.

Editor : B.E.