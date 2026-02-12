Nicușor Dan ia în calcul două variante pentru organizarea referendumului în Justiție privind modul de acționare a CSM (surse)

Președintele Nicușor Dan ia în calcul două moduri de organizare a referendumului din Justiție, care ar putea avea loc fie prin corespondență, fie online, spune surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Președintele Nicușor Dan a anunțat în decembrie că în luna ianuarie va iniția o consultare printre magistrați, sub forma unui referendum, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public.

Președintele Nicușor Dan a anunțat în decembrie că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat șeful statului.

Decizia președintelui a venit în mijlocul scandalului declanșat de dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată”, despre problemele din sistemul judiciar din România.

Administrația Prezidențială ia în calcul două variante pentru organizarea referendului printre magistrați. Prima este votul prin corespondență, potrivit surselor citate, care atrag atenția că multora dintre judecători le este teamă să primească plicul și să își exprime votul. Aceasta ar fi varianta cea mai rapidă.

Cealaltă variantă este organizarea consultării online, securizată prin STS. Însă aceasta este și varianta care durează mai mult, cel puțin o lună.

Tot în decembrie, preşedintele a discutat la Palatul Cotroceni despre problemele din sistemul juridic cu mai mulți magistraţi care au fost de acord să-și expună public criticile la adresa Justiției. Inginerințe ale superiorilor în dosare penale, probleme legate de procedura de promovare sau puterea pe care o au șefii de instanțe au fost doar câteva dintre situațiile scoase în evidență de magistrații care au participat la întâlnirea cu președintele.

Însă judecătorii care au criticat sistemul judiciar nu au mai venit cu acele argumente în plus pe care le ceruse președintele în ultimele discuții, care să arate exact problemele din justiție.

