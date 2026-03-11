Live TV

Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean, întâlnire și cu Ilie Bolojan

nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Foto: X / Nicușor Dan
Ilie Bolojan, întrevedere cu președintele ucrainean la Palatul Victoria

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi joi, 12 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România, anunță administrația prezidențială.

Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre cei doi președinți va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, Nicușor Dan se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.

Ilie Bolojan, întrevedere cu președintele ucrainean la Palatul Victoria

Prim-ministrul Ilie Bolojan, va avea tot joi, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită oficială în România. Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european.

Editor : Liviu Cojan

ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
