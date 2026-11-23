Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, marţi, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, aflat în vizită oficială în România.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, printre temele de discuţie care vor fi abordate se află „relaţia bilaterală solidă şi prietenia strânsă dintre România şi Republica Armenia, bazate pe respect reciproc, valori comune şi legături istorice profunde, cooperarea regională, precum şi sprijinul ţării noastre pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană”.

Vizita premierului Nikol Pashinyan în România are o importanţă deosebită, fiind prima a unui prim-ministru al Armeniei din 2011, mai arată sursa citată.

Totodată, anul acesta, pe 17 decembrie, se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Republica Armenia, precizează Administraţia Prezidenţială.

Premierul armean va fi întâmpinat de şeful statului la ora 11:00, iar la ora 15:00, Nicuşor Dan îl va primi pe fostul prim-ministru al Italiei, Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market” pe tema viitorului Pieţei Unice Europene, prezentat Consiliului European şi Comisiei Europene.

Editor : A.C.