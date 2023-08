Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a dezvăluit miercuri, în cadrul emisiunii Jurnalul de seară, la Digi24, că îşi doreşte să fie, din nou, candidatul partidelor de dreapta pentru funcţia de edil al municipiului Bucureşti la alegerile locale de anul viitor. „Nu văd un motiv pentru care lucrurile pe care le-am pornit împreună să se întrerupă”, spune edilul.

„Eu îmi doresc să fiu candidat şi îmi doresc să fiu candidatul dreptei, aşa cum a fost în 2020”, a spus Nicuşor Dan.



Edilul a explicat că, la finalul lunii iulie, a prezentat celor care l-au susţinut pentru Primărie la alegerile locale trecute raportul în care răspunde celor „zece subiecte de care organizaţia PNL Bucureşti era preocupată”.



Nicuşor Dan a menţionat că, după ce a trimis acel raport, nu a primit niciun răspuns de la PNL Bucureşti. „Mi-am exprimat disponibilitatea de a avea o discuţie despre cum să continuăm să colaborăm pe marile proiecte ale Bucureştiului”, a adăugat edilul.



El spune că are „un dialog continuu” cu preşedintele PNL Bucureşti, Hubert Thuma, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov, instituţie care are în comun cu Capitala mai multe Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare.



„Eu văd lucrurile aşa: PNL şi USR-ul au avut un candidat comun şi au avut un proiect politic comun în alegerile locale din 2020. Ulterior s-au alăturat şi Partidul Mişcarea Populară şi au făcut o majoritate în Consiliul General. Pe parcursul realizării acestui mandat pe care publicul de dreapta din Bucureşti ni l-a dat, au apărut aceste preocupări pe zece teme punctuale ale Partidului Naţional Liberal, la care eu am răspuns. Nu văd un motiv pentru care lucrurile pe care le-am pornit împreună să se întrerupă”, a declarat Nicuşor Dan.

