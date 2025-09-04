Live TV

Nicuşor Dan, în apărarea magistraților: „Chiar au muncit mult în anii ăştia; să-i înjurăm nu e sănătos pentru democraţie”

nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Curtea Constituţională este cea care va tranşa problema pensiilor magistraţilor, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, care a ținut să sublinieze că aceștia au muncit mult, mult în aceşti ani. Preşedintele a adăugat că trecerea vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc, anunță Agerpres.

Curtea Constituţională se va pronunţa, bineînţeles, eu nu pot să anticipez ce vor spune. Ce pot eu să spun - şi am avut discuţiile astea - este că, în momentul în care Guvernul a venit cu propunerea pe pensii speciale, oameni din Guvern, din echipa juridică a Guvernului s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curţii Constituţionale, astfel încât să evite o situaţie în care Curtea Constituţională va declara neconstituţional proiectul de lege. Mai departe este Curtea care va decide, a declarat preşedintele la Antena 1.

Potrivit acestuia, problema trebuie văzută cu nuanţe.

Am văzut în spaţiul public diverse interpretări. (...) În primul rând, am spus-o - şi eu niciodată nu mi-am schimbat punctul de vedere - că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul, pentru că, în felul acesta, îl încurajez pe omul care poate să muncească şi poate să aducă valoare societăţii să se ducă la pensie, ceea ce, din păcate, mulţi magistraţi au făcut-o în momentul în care erau la vârful experienţei lor profesionale. Deci, acesta este un lucru pe care l-a spus mereu: faptul că pensiile în raport cu salariul trebuie să fie reduse, faptul că vârsta de pensionare e mult prea mică - 48 de ani, din acelaşi motiv -, că la 48-50 de ani oamenii sunt în plină putere, a explicat el.

Preşedintele a adăugat că trecerea vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc.

Magistraţii chiar au muncit mult, mult în anii aceștia. Vă imaginaţi - pentru cine n-a fost într-o sală de judecată - vine judecătorul, se aşază pe scaun sau complet, în fine, şi cu o jumătate de oră mai devreme vine o doamnă grefier sau un domn grefier, cu un cărucior de supermarket, care este plin de dosare şi oamenii trebuie să se raporteze la toată informaţia care este în căruciorul ăla de dosare. Acesta este un fapt. De ce suntem noi acolo? Că nu funcţionează administraţia, că ministerul nu a... E o discuţie întreagă, a precizat președintele.

Dar faptul că oamenii aceștia au fost solicitaţi tot timpul acesta - e un fapt şi pe care ar trebui să-l recunoaştem. Şi mai e o chestiune: nu cred că este sănătos - bineînţeles că aşa, dacă aş fi politicianist, aş constata că m-aş uita la sondaj, aş constata că lumea urăşte magistraţii şi atunci aş intra şi eu în corul ăsta cu hai să înjurăm magistraţii” - dar nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea aceasta faţă de magistraţi. Mai e o chestiune: că se confundă adesea magistratura cu partea de penal. Şi aici avem, bineînţeles, multe restanţe. Dar aşa cum am spus, sunt mulţi oameni care au muncit foarte mult. Deci, trebuie să avem o atitudine echilibrată

El a subliniat că este de acord cu reducerea pensiilor, cu creşterea vârstei de pensionare şi toată discuţia este pe acest interval de tranziţie.

Am avut o singură discuţie - care a fost foarte consistentă din toate părţile - şi în care, cum am spus, toată lumea a agreat că trebuie să reducem pensiile. Bineînţeles că gradul de reducere diferă, dacă te uiţi la guvern, dacă te uiţi la magistraţi. Aici a fost un punct de discuţie şi după aceea a fost discuţia pe cât de graduală să fie trecerea către vârsta de pensionare de 65 de ani. O primă propunere a guvernului spunea că la câţi ani îţi mai rămân până la pensie să ai de cinci ori mai mult, adică dacă mai ai trei ani până la pensie, să lucrezi 15 ani. Magistraţii ar fi vrut ca, dacă mai ai la fiecare an pe care îl mai ai până la pensie, să lucrezi încă o jumătate de an. În legea actuală sunt patru luni. Şi eu am considerat rezonabil un an la un an, ca să îi împace şi pe unii, şi pe alții, a mai spus Nicuşor Dan.

