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Video Nicușor Dan, în Finlanda: „Avem aceeaşi ameninţare pe Flancul estic şi în zona arctică. Rusia este în spatele acestei ameninţări”

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Nicușor Dan participă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice (Republica Finlanda). Foto: presidency.ro
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Din articol
N. Dan, la baza aeriană din Rovaniemi: România va trece de la F-16 la F-35 în anii următori

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, înainte de participarea la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, desfăşurat în Finlanda, că România se confruntă cu aceeaşi ameninţare ca statele din zona arctică, iar în spatele acesteia se află Federaţia Rusă.

„Suntem o ţară importantă pe Flancul estic şi avem aceeaşi ameninţare pe Flancul estic şi în zona arctică. Desigur, Rusia este în spatele acestei ameninţări”, a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a enumerat printre riscurile cu care se confruntă statele din cele două regiuni atacurile cu drone, acţiunile asupra infrastructurii critice, atacurile cibernetice şi actele de sabotaj.

„Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare şi de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici”, a explicat preşedintele.

Şeful statului a amintit că România face parte din Formatul Helsinki şi că va găzdui următorul summit, programat la începutul anului viitor.

Nicuşor Dan a subliniat, totodată, că România are o experienţă relevantă în zona Mării Negre, în special în ceea ce priveşte deminarea, colectarea de informaţii şi protejarea infrastructurii submarine.

„Este important să împărtăşim expertiza cu ţările de pe Flancul estic, cu ţările de la graniţa arctică”, a declarat el.

Preşedintele a vorbit şi despre oportunităţile de cooperare economică dintre România şi statele din regiunea arctică. El a menţionat experienţa României în domeniul mineralelor, atât în exploatarea, cât şi în tratarea acestora, precum şi colaborarea dintre institutele de geologie român şi finlandez.

„Avem expertiză şi în ceea ce priveşte construirea de nave. Deci, este un bun format de cooperare, pentru a aduce investiţii pe Flancul estic şi în zona arctică”, a mai spus Nicuşor Dan.

Șeful statului participă, luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi. La dezbateri, acesta va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

El va exprima interesul şi disponibilitatea ţării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE şi NATO prin asumarea de responsabilităţi în regiunea noastră, dar şi în cea extinsă, precum şi prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecţia infrastructurii critice, consolidarea capacităţilor de apărare şi securitatea energetică.

N. Dan, la baza aeriană din Rovaniemi: România va trece de la F-16 la F-35 în anii următori

Nicuşor Dan a vizitat și baza aeriană din Rovaniemi, în Finlanda, în marja Summitului European dedicat regiunii arctice. Şeful statului a transmis că România şi Finlanda, aflate la extremităţi diferite ale aceluiaşi flanc NATO, au tot mai multe puncte comune în ceea ce priveşte apărarea şi cooperarea militară.

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„Vizitând Lapland Air Wing, în marja Summitului European pentru Arctica, am văzut ce înseamnă să păzeşti în fiecare zi extremitatea nordică a NATO. Le mulţumesc Forţelor Aeriene Finlandeze pentru primirea călduroasă şi pentru profesionalismul demonstrat”, a scris Nicuşor Dan pe platforma X.

Preşedintele a subliniat că România şi Finlanda se află pe drumuri similare în ceea ce priveşte dezvoltarea capabilităţilor aeriene.

„Rovaniemi şi bazele aeriene ale României se află la capetele opuse ale aceluiaşi flanc, dar drumurile noastre converg. Această bază este locul de unde începe capabilitatea Finlandei cu avioane F-35. România se află pe aceeaşi cale, trecând de la F-16 la F-35 în anii următori”, a precizat şeful statului.

Nicuşor Dan a arătat că România şi Finlanda au oportunităţi importante de cooperare în domeniul militar, de la pregătirea piloţilor şi infrastructura bazelor aeriene până la mentenanţă şi producţia industrială.

„Avem multe de învăţat unii de la alţii – în ceea ce priveşte pregătirea piloţilor, infrastructura bazelor, mentenanţa şi producţia industrială. România este pregătită să aprofundeze această cooperare”, a transmis preşedintele.

Şeful statului a mai subliniat rolul forţelor aeriene în consolidarea solidarităţii europene şi a Alianţei Nord-Atlantice.

„Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarităţii europene şi aliate, din Arctica până la Marea Neagră”, a scris Nicuşor Dan.

Editor : Ana Petrescu

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