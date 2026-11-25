Înainte de Consiliul European privind viitorul buget al UE pentru 2028 - 2034, președintele Nicușor Dan a avut o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în cadrul căreia a fost analizată și agreată poziția României. Șeful statului a subliniat că se fac toate demersurile pentru ca țara noastră să obțină o alocare „cât mai consistentă” din viitorul buget european.

„Astăzi am avut o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine.

Am analizat și agreat poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus și o consultare publică, organizată ieri la Administrația Prezidențială la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate, pentru a integra perspective și priorități diverse în definirea poziției României.

Împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare”, a scris președintele pe Facebook.

Totodată, Nicușor Dan a afirmat că România susține un buget european „ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii”.

„În acest context, analizăm cu atenție propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene. Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european. Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană.

Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună”.

Citește și:

Dispute la Bruxelles privind viitorul buget al UE. Eurodeputații critică propunerea de reducere cu peste 200 de miliarde de euro

Bugetul UE, noul câmp de luptă al Europei. Ucraina, coeziunea și taxele europene adâncesc diviziunile dintre țările membre

Editor : A.M.G.