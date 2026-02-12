Președintele României analizează încă dacă va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington, pe 19 februarie. Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Digi24 că Nicușor Dan înclină să nu participe la această reuniune, fiind un format în care țările care nu au decis să adere oficial la Consiliu ar fi în plan secund, ținute „pe margine”.

Președintele României a confirmat, pe 6 februarie, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. „Așa cum am mai spus, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a transmis Dan.

Dacă inițial Nicușor Dan a înclinat să meargă în Statele Unite ale Americii, după ce a primit mai multe detalii, acesta ar fi de părere, mai degrabă, să nu participe la reuniune, pentru că aceasta ar urma să fie împărțită în două tabere: statele care au semnat aderarea la Consiliu și cele care fie au decis să nu adere, fie încă nu au confirmat.

România se află în categoria statelor care încă nu au dat un răspuns nici privind participarea, dar nici un „nu” categoric, cum au făcut, de exemplu, Polonia sau Italia. Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Digi24 că țara noastră nu se va grăbi să ofere un răspuns, dacă anumite condiții din acord nu vor fi modificate. Au existat mai multe critici din partea liderilor europeni, care au spus că acest Consiliu pentru Pace, chiar dacă inițial a fost conceput pentru a supraveghea un armistițiu în Fâșia Gaza, s-a transformat într-un organism asemănător cu Organizația Națiunilor Unite, ceea ce ar putea fi perceput ca o organizație rivală.

În acest context, vizita oficială a președintelui la Casa Albă, așteptată în această primăvară, este pusă sub semnul întrebării. Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump ar putea fi condiționată, din partea americană, de un răspuns clar al țării noastre privind participarea sau neparticiparea la Consiliul inițiat de președintele SUA.

Consiliul pentru Pace a fost inițiat de Donald Trump ca răspuns la conflictul din Fâșia Gaza. Calitatea de membru permanent în Consiliu vine cu obligația unui aport de 1 miliard de dolari.

