Nicușor Dan, întâlnire bilaterală cu Fridrich Merz, la Dublin. Ce au discutat președintele și cancelarul german

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, o întâlnire bilaterală cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul celei de a noua reuniuni a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda, la Dublin.

Întrevederea dintre Nicuşor Dan şi Friedrich Merz a durat în jur de 40 de minute, iar printre temele de discuţie s-au numărat bugetul multianual al Uniunii Europene, Republica Moldova şi apărarea, transmite Agerpres.

Şeful statului participă, joi, la cea de a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene.

Summitul, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”, reunește lideri din întreaga Europă pentru discuţii privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate şi rezilienţă, a informat Administraţia Prezidenţială.

Editor : B.E.