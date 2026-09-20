Nicuşor Dan, întâlnire cu Antonio Guterres: România va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice

România va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice şi mai pregătită să răspundă provocărilor de astăzi, a transmis duminică preşedintele Nicuşor Dan, după întâlnirea cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc astăzi cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, la începutul vizitei mele la Organizaţia Naţiunilor Unite. (...) România va rămâne un susţinător puternic şi de încredere al multilateralismului eficient, al iniţiativei de reformă UN80 şi al Pactului pentru Viitor, şi va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi”, a scris şeful statului pe Facebook.

Nicuşor Dan i-a transmis secretarului general al ONU „profunda recunoştinţă” a României pentru eforturile sale „neobosite” de a găsi soluţii pentru conflictele din întreaga lume.

„I-am transmis profunda recunoştinţă a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluţii pentru conflictele din întreaga lume şi pentru angajamentul său ferm pentru pace, dialog şi respectarea dreptului internaţional. De asemenea, i-am mulţumit pentru eforturile sale continue de a reduce impactul umanitar, economic şi asupra securităţii alimentare globale al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, precizează preşedintele.

Editor : Liviu Cojan