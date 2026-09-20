Live TV

Nicuşor Dan, întâlnire cu Antonio Guterres: România va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice

Data publicării:
nicusor dan si Antonio Guterres
Nicușor Dan și Antonio Guterres. Foto: Facebook / Administrația Prezidențială
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice şi mai pregătită să răspundă provocărilor de astăzi, a transmis duminică preşedintele Nicuşor Dan, după întâlnirea cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc astăzi cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, la începutul vizitei mele la Organizaţia Naţiunilor Unite. (...) România va rămâne un susţinător puternic şi de încredere al multilateralismului eficient, al iniţiativei de reformă UN80 şi al Pactului pentru Viitor, şi va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi”, a scris şeful statului pe Facebook.

Nicuşor Dan i-a transmis secretarului general al ONU „profunda recunoştinţă” a României pentru eforturile sale „neobosite” de a găsi soluţii pentru conflictele din întreaga lume.

„I-am transmis profunda recunoştinţă a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluţii pentru conflictele din întreaga lume şi pentru angajamentul său ferm pentru pace, dialog şi respectarea dreptului internaţional. De asemenea, i-am mulţumit pentru eforturile sale continue de a reduce impactul umanitar, economic şi asupra securităţii alimentare globale al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, precizează preşedintele.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
3
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
putin vot calculator captura
4
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch. „Să vedem în ce măsură acel analist vorbea...
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Digi Sport
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan presidency ro
Nicuşor Dan, la Summitul Comunităţii din SUA: Pentru cei care au plecat, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite
Nicușor Dan.
Nicușor Dan spune că a vorbit cu români din Ucraina și i-a asigurat că sunt „o prioritate absolută a statului”
United Nations Building
De ce se reunesc liderii mondiali la ONU săptămâna viitoare şi ce teme vor aborda. Nicușor Dan participă în premieră la dezbatere
nicusor dan borna via transilvanica ok
Nicuşor Dan: Pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni
siegfried muresan
Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe Siegfried Mureșan (surse)
Recomandările redacţiei
Deschiderea sesiunii parlamentare in Camera Deputatilor, Bucuresti, 1 septembrie 2026.
Cristian Grosu: Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu. Să...
inquam octav ganea
Ministrul Educației spune că Evaluarea Naţională arată că aproape...
Vladimir Putin
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare...
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Compensări la energie şi transport pentru persoane cu dizabilităţi...
Ultimele știri
Victorie frumoasă pentru Gloria Bistriţa, cu Odense, în Liga Campionilor
Donald Trump susține că rebelii Houthi din Yemen au fost de acord să nu atace SUA
Sistemul de vot din Rusia, atacat de „peste o mie” de ori în timpul alegerilor parlamentare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf părăsește Esperance Tunis după acordul cu Gigi Becali pentru FCSB: decizie de ultimă oră...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață a contribuit decisiv la numirea lui Reghecampf la FCSB: „Am făcut tot ce ținea de mine”
Adevărul
Cum l-a parodiat premierul Canadei pe Trump într-un discurs: gestul lui Mark Carney a stârnit hohote de râs
Playtech
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primul transfer pe care vrea să-l facă Gigi Becali la FCSB, după umilința de la Craiova: 2.000.000 €
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Care este „butonul magic” al autoturismelor Dacia: este apăsat cel mai des de către șoferi
Newsweek
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Penelope Cruz, îngrozită să joace alături de soțul ei, Javier Bardem: „Simți că vrei să-l protejezi”
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...