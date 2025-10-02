Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că sprijinul României pentru Republica Moldova nu se opreşte, distribuind pe Facebook o fotografie în care apare alături de președinta Maia Sandu, la o masă la care se mai află preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni.

„Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte. Am discutat cu doamna Preşedinte Maia Sandu şi partenerii europeni despre paşii concreţi pentru accelerarea procesului de integrare europeană”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta apreciază că „locul Republicii Moldova este în marea familie europeană şi eforturile României vor continua susținut în această direcţie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi dimineaţă, că la reuniunea reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile sale parlamentare, alta despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă.

