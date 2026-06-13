Nicușor Dan, întâlnire cu șefa Consiliului Europen pentru Cercetare: Să construim instituţii capabile să susțină talent științific

Președintele României a avut o întâlnire cu prof. Maria Leptin, președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii cercetării și excelenței științifice. În urma întrevederii, Nicușor Dan a punctat că România trebuie să construiască instituții capabile să păstrze și susțină talentul științific.

„Am avut o întâlnire productivă cu prof. Maria Leptin, Președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii cercetării de frontieră și excelenței științifice. Am discutat despre viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe. Pentru România, este esențial ca cercetarea și inovarea să fie tratate ca investiții strategice în competitivitatea economică, securitatea și autonomia strategică a Europei”, se arată într-o postare făcută de Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit președintelui, Consiliul European pentru Cercetare finanțează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile științifice, având ca unic criteriu excelența științifică: „Acest principiu trebuie menținut și consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potențialul cercetării și a resursei umane valoroase din România”.

Preşedintele a precizat că a discutat cu Maria Leptin despre viitorul finanţării europene pentru cercetare şi inovare.

„Trebuie să construim și în România instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină talent științific de cel mai înalt nivel. Doar astfel țara noastră poate fi mai mult decât un simplu beneficiar al progresului tehnologic, și să devină unul dintre locurile în care acesta se produce - în domenii esențiale precum inteligență artificială, biotehnologii, energie, securitate cibernetică, apărare sau științe sociale”, susține șeful statului.

Editor : A.R.