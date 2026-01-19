Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan

Președintele Nicușor Dan a discutat, luni la Palatul Cotroceni, cu generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și despre întărirea prezenței Alianței pe Flancul Estic, în contextul războiului din Ucraina.

Administrația Prezidențială a detaliat, într-un comunicat de presă, că discuțiile au fost concentrate asupra situației de securitate din regiunea Mării Negre, puternic afectată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Șeful statului a evidențiat impactul direct asupra României, inclusiv prin incursiunile de drone în spațiul aerian național, și a salutat lansarea Operației NATO „Eastern Sentry”, menită să întărească postura de descurajare și apărare a Alianței pe Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a rămâne un aliat credibil și responsabil în cadrul NATO, atât prin participarea la misiuni și operații aliate, cât și prin respectarea angajamentelor financiare în domeniul apărării, conform țintei stabilite la Summitul NATO de la Haga din 2025.

La rândul său, generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esențial al României în asigurarea securității și stabilității în regiunea Mării Negre, precum și contribuția semnificativă a țării noastre la securitatea europeană și euroatlantică. Oficialul NATO a subliniat că Alianța monitorizează atent evoluțiile de securitate regionale și continuă să adopte măsuri pentru descurajarea oricăror acțiuni ostile și pentru consolidarea apărării colective.

Cei doi oficiali au reafirmat angajamentul comun al României și Statelor Unite de a consolida în continuare parteneriatul strategic bilateral în domeniul apărării, într-un context regional marcat de riscuri și provocări de securitate tot mai complexe.

Editor : Ana Petrescu