Nicuşor Dan, întâlnire cu Volodimir Zelenski: Ne dorim ca industria noastră de apărare să beneficieze de expertiza ucraineană

Preşedintele Nicuşor Dan a avut miercuri o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski, în marja Summitului B9, el afirmând că ţara noastră îşi doreşte ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea şi producerea de noi tehnologii de apărare iar România va continua să fie un susţinător ferm al parcursului european al Ucrainei.

„Preşedintele Volodîmîr Zelenski a fost invitatul special al Summitului B9 de la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, am avut şi consultări bilaterale excelente, continuând dialogul început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a Preşedintelui Zelenski în România”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

„Suntem hotărâţi să facem paşi concreţi pentru implementarea noului nostru Parteneriat Strategic, cu accent pe consolidarea relaţiilor comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovaţia în apărare şi educaţie”, afirmă şeful statului.

Nicuşor Dan menţionează că Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experienţa acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor şi al măsurilor anti-dronă.

„Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea şi producerea de noi tehnologii de apărare. România va continua să fie un susţinător ferm al parcursului european al Ucrainei”, este mesajul lui Nicuşor Dan.

