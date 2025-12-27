Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe fotografii de la întâlnirea cu Nicolae Raţiu, fiul lui Ion Raţiu. Șeful statului a spus despre acesta că este „un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României”.

„Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, aläturi de familia sa, în mijlocul comunității de români. Nicolae Rațiu este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării noastre, iar prin Fundația pe care o conduce sprijină de decenii întregi tinerii români, acordându-le burse să urmeze studii superioare în Marea Britanie”, a scris Nicușor Dan, sâmbătă pe Facebook.

Nicuşor Dan a efectuat, săptămâna trecută, o vizită la Paris şi ondra, unde a avut întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor de români.

