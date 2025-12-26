Live TV

Nicușor Dan, întâlnire la Paris cu Virginia Ruzici, dublă câștigătoare Roland Garros: „Una dintre cele mai mari sportive ale României”

Data publicării:
nicusor dan - virginia ruzici
Virginia Ruzici (stânga) și Nicușor Dan (dreapta). Foto: Facebook/Nicușor Dan
Din articol
Cine este Virginia Ruzici

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Paris cu Virginia Ruzici, fosta jucătoare profesionistă de tenis. Șeful statului a calificat cariera acesteia drept „impresionantă” și a punctat faptul că „reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi.

„În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalități care, fiecare în felul său, aduc contribuții remarcabile la promovarea României în lume. 

Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a țării noastre. Fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este una dintre cele mai mari sportive ale României, pe care m-am bucurat să o întâlnesc la Paris, alături de reprezentanți ai comunității noastre din Franța. Dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cine este Virginia Ruzici

Născută la 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, județul Cluj, Virginia Ruzici a început să practice tenisul de câmp la vârsta de opt ani în orașul natal. Ulterior, s-a transferat la clubul Dinamo, unde a fost antrenată de Aurel Segărceanu, tatăl tenismenului Florin Segărceanu.

A absolvit IEFS Bucureşti, actuala Universitate de Educaţie Fizică şi Sport. În anul 1975, a devenit jucătoare profesionistă de tenis. În 1978, a fost campioană mondială universitară la dublu, împreună cu Florenţa Mihai, iar în 1981, la Universiadă.

Apogeul carierei l-a atins în anul 1978, când a învins-o în finala de la Roland Garros pe iugoslava Mima Jausovec, câştigând cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume. În acelaşi an, a câştigat finala de dublu de la Roland Garros alături de Mima Jausovec.

Virginia Ruzici a obţinut mai mult de zece trofee, cea mai bună clasare a sa în clasamentul WTA fiind înregistrată în 1979, când a devenit numărul 8 mondial.

În 1987, la vârsta de 32 de ani, s-a retras din activitatea de jucătoare, stabilindu-se, la scurt timp după aceea, în Franţa.

Citește și:

Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa”

Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
3
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
castelul corvinilor
4
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa”
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor Dan și Guvern. Ce spun magistrații despre justiție
2025-12-21-9432
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT”
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Cum s-ar putea face referendumul privind problemele din justiție. Ce variantă ia în calcul Președinția (surse)
edl sincron marinescu_00410
Mesajul ministrului Justiției, după consultările dintre magistrați și președinte: „Spuneți realitatea, veniți cu elemente concrete”
Recomandările redacţiei
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței...
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Carambol cu 10 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești. A...
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o...
Steaguri România și SUA
Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și...
Ultimele știri
Recomandările Salvamon pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi
Două persoane, ucise în nordul Israelului. Ministrul Apărării a ordonat un atac împotriva satului de unde e originar atacatorul
Prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun...
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
”Ciocanul” de 2,11 metri, gata să se întoarcă în țară și să meargă la război, dacă Rusia va trece de Ucraina...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...