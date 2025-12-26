Nicușor Dan, întâlnire la Paris cu Virginia Ruzici, dublă câștigătoare Roland Garros: „Una dintre cele mai mari sportive ale României”

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Paris cu Virginia Ruzici, fosta jucătoare profesionistă de tenis. Șeful statului a calificat cariera acesteia drept „impresionantă” și a punctat faptul că „reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi.

„În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalități care, fiecare în felul său, aduc contribuții remarcabile la promovarea României în lume.

Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a țării noastre. Fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este una dintre cele mai mari sportive ale României, pe care m-am bucurat să o întâlnesc la Paris, alături de reprezentanți ai comunității noastre din Franța. Dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Cine este Virginia Ruzici

Născută la 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, județul Cluj, Virginia Ruzici a început să practice tenisul de câmp la vârsta de opt ani în orașul natal. Ulterior, s-a transferat la clubul Dinamo, unde a fost antrenată de Aurel Segărceanu, tatăl tenismenului Florin Segărceanu.

A absolvit IEFS Bucureşti, actuala Universitate de Educaţie Fizică şi Sport. În anul 1975, a devenit jucătoare profesionistă de tenis. În 1978, a fost campioană mondială universitară la dublu, împreună cu Florenţa Mihai, iar în 1981, la Universiadă.

Apogeul carierei l-a atins în anul 1978, când a învins-o în finala de la Roland Garros pe iugoslava Mima Jausovec, câştigând cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume. În acelaşi an, a câştigat finala de dublu de la Roland Garros alături de Mima Jausovec.

Virginia Ruzici a obţinut mai mult de zece trofee, cea mai bună clasare a sa în clasamentul WTA fiind înregistrată în 1979, când a devenit numărul 8 mondial.

În 1987, la vârsta de 32 de ani, s-a retras din activitatea de jucătoare, stabilindu-se, la scurt timp după aceea, în Franţa.

