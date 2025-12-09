Live TV

Video Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece”

nicusor dan
Nicușor Dan Foto: Captură video

Președintele Nicușor Dan a declarat că există o diferență între declarații politice și acțiuni concrete, în contextul în care președintele PSD a cerut demiterea ministrei USR a Mediului. Șeful statului susține că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care un ministru ar trebui să plece acasă.

„Eu cred că, bineînțeles, printre așteptările pe care oamenii le au față de politicienii aflați în funcții de conducere se numără și astfel de declarații care, în anumite situații administrative, cer demisii. Dar trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne care ajung la dumneavoastră și acțiuni politice.

În momentul acesta, în planul acțiunii politice, eu nu văd un motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să plece”, a declarat președintele Nicușor Dan, întrebat dacă mai vede posibilă rămânerea USR în Coaliția de guvernare.

Sorin Grindeanu a mers marți, la Palatul Victoria, și i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministră a Mediului, după scandalul lipsei apei din Prahova, au declarat surse social-democrate pentru Digi24. Președintele PSD a avut și alte solicitări, printre care desființarea companiei ESZ Prahova.

Diana Buzoianu a declarat că social-democrații îi cer demisia pentru că este în derulare reorganizarea Romsilva, implicit reducerea numărului de directori. 

