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Nicușor Dan, interviu la SiriusXM: Cum vede președintele viitorul NATO, relația cu SUA și sprijinul pentru Ucraina și Moldova

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nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Din articol
Sprijin pentru Ucraina și Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu acordat emisiunii „The Julie Mason Show” de la postul american de radio SiriusXM, că România are argumentul poziţionării geografice, al bunei cooperări militare şi economice cu SUA, dar şi al pregătirii tehnice şi al potenţialului energetic pentru a-şi dori mai mulţi soldaţi şi investitori americani în ţară. Vorbind despre Ucraina şi Moldova, şeful statului a dat asigurări că incursiunile dronelor în România nu ştirbesc sprijinul acordat Ucrainei, ci dimpotrivă, iar Bucureştiul îşi doreşte ca ambii săi vecini să facă parte din UE şi să aibă armate la standardele NATO.

Nicuşor Dan a fost rugat să explice ce a vrut să spună când, în editorialul publicat în urmă cu câteva săptămâni pe site-ul Fox News, a vorbit despre dorinţa României de a-şi asuma un rol mai important pe scena globală mai degrabă decât să ceară mai mult de la Statele Unite.

„În primul rând, avem o lungă istorie bilaterală de încredere cu Statele Unite. În prezent, principala noastră preocupare este, în primul rând, apărarea şi securitatea, iar în al doilea rând, economia. După cum ştiţi, am avut o cooperare militară, cu câteva luni în urmă, bazele noastre au fost folosite de avioanele americane pentru realimentare şi echipamente defensive. Deci primul mesaj este că suntem nerăbdători să avem soldaţi americani pe teritoriul nostru. Ar fi benefic pentru ambele părţi, pentru că suntem aproape de Orientul Mijlociu, de regiunea mediteraneeană. Pe plan economic, avem deja câteva companii americane care au investit deja în România, precum Ford, Microsoft, şi au avut o experienţă foarte bună şi o recuperare foarte bună a investiţiei şi ne-ar plăcea să avem mai multe companii americane care să investească în România. Avem o tradiţie a unei foarte bune pregătiri în domeniul ştiinţelor, al ingineriei şi totodată un potenţial bun în materie de energie”, a arătat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Întrebat dacă este îngrijorat de viitorul NATO şi mai ales de o schimbare a rolului Statelor Unite în cadrul NATO, şeful statului român a declarat că nu este, dar a subliniat că preşedintele Trump are dreptate când spune că ani de-a rândul Statele Unite au sprijinit apărarea Europei şi efortul lor nu a fost echilibrat.

„Cred că am făcut paşi importanţi la summitul de la Haga de anul trecut şi la summitul de la Ankara din acest an. România este una dintre primele ţări europene care, cu ani în urmă, a fost de acord cu creşterea cheltuielilor de apărare la 2 la sută, iar acum am fost printre primii care au fost de acord că trebuie să le creştem mai mult. Înainte de summitul de la Ankara, am organizat o reuniune a grupului B9, care reuneşte ţările din Flancul de Est, împreună cu ţările nordice, pentru a pregăti summitul de la Ankara şi ne-am aliniat poziţia în sensul că, în cadrul NATO, trebuie să avem contribuţii echilibrate sau un parteneriat echilibrat în domeniul tehnic. Şi cred că, după summitul de la Ankara, vom merge cu toţii împreună, americani şi europeni, pe calea cea bună”, a arătat Nicuşor Dan.

Sprijin pentru Ucraina și Moldova

Ajungând la subiectul dronelor şi al tot mai deselor incursiuni în spaţiul României, preşedintele Dan a recunoscut că „suntem afectaţi de războiul din Ucraina, de dronele aeriene care au pătruns neintenţionat pe teritoriul ţării, de dronele navale asupra cărora s-a pierdut controlul în Marea Neagră, dar şi de mine” şi a amintit că România are o cooperare în acest domeniu, al deminării, cu cu Bulgaria şi Turcia. „Dar asta nu schimbă sprijinul nostru pentru Ucraina”, a subliniat şeful statului. „Şi am intervenit, piloţii noştri au intervenit pentru a doborî câteva dintre drone pe teritoriul nostru. De asemenea, au o misiune în statele baltice, în cadrul căreia au doborât o dronă în Estonia”, a adăugat el.

„Principala noastră precupare este securitatea României şi, desigur, securitatea regiunii. Aşadar, această întâlnire (de la ONU - n.r.) va fi una a liderilor, în cadrul căreia vom discuta despre cum să îmbunătăţim securitatea regiunii noastre şi cum să ajungem la pace în războiul purtat de Kremlin. Avem ca obiectiv să ne aliniem poziţiile, să continuăm să exercităm presiune asupra economiei ruse prin sancţiuni şi să vedem cum putem sprijini efectiv Ucraina în acest război. Acesta este cel mai important lucru”, a explicat Nicuşor Dan întrebat ce speră să obţină de la deplasarea pe care a făcut-o la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

„Şi, desigur, fiind în Statele Unite, am numeroase întâlniri bilaterale cu oameni de afaceri din Statele Unite, precum şi cu politicieni”, a menţionat el.

Întrebat în ce măsură este implicat direct şi în eforturile de consolidare a securităţii Moldovei şi de ancorarea acesteia în Europa, în contextul ameninţării ruse, preşedintele a amintit că a fost la Chişinău acum trei săptămâni, împreună cu preşedintele Zelenski, unde au avut o întâlnire trilaterală. „Avem o relaţie extrem de bună cu Moldova şi cu Ucraina şi cred că acesta este cel mai important lucru pentru Moldova, deoarece Moldova are doar doi vecini, România şi Ucraina. Şi noi susţinem Moldova, precum şi Ucraina, pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum şi pentru compatibilitatea lor cu standardele NATO, chiar dacă ele sunt încă independente (de NATO - n.r.)”, a punctat şeful statului.

Nicuşor Dan nu a dorit să comenteze criticile lui Donald Trump la adresa Naţiunilor Unite, dar a fost de acord că există unele aspecte ce presupun reforme, pe care Organizaţia Naţiunilor Unite trebuie să le abordeze în viitor. „Dar ceea ce este important este că această Adunare şi această săptămână sunt esenţiale pentru a pune în legătură liderii, în vederea găsirii de soluţii la problemele actuale ale lumii, cea mai importantă fiind cea legată de securitate, şi încercarea de a realiza pace”, a subliniat Nicuşor Dan.

Interviul său a început cu o glumă, jurnalistul mărturisind că intervievează în premieră un şef de stat şi totodată un matematician. Nicuşor Dan l-a întrebat pe cine preferă, pe preşedinte sau pe matematician, iar jurnalistul a recunoscut că are o cumnată care este la un nivel de matematică în care nu se mai folosesc numere, ci doar litere şi simboluri, iar asta i se pare intimidant. La finalul interviului, jurnalistul a mărturisit că a fost mult mai uşor să discute cu Nicuşor Dan despre politică decât să fi discutat despre matermatică.

Editor : B.E.

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