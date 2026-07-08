Nicușor Dan afirmă, într-un interviu pentru Digi24, în marja summitului NATO de la Ankara, că nu este „în niciun caz” un susținător al ideologiei MAGA din administrația Trump, având în vedere relația României cu SUA. El de asemenea a vorbit despre obiectivele României în ceea ce privește securitatea la Marea Neagră, inclusiv crearea unui hub de securitate maritimă împreună cu Bulgaria, care să fie „o interfață între Europa și Asia apropiată”.

„Marea Neagră are o importanță bună. Sunt două lucruri importante: securitatea și economia. Este o parte de securitate care este importantă, Marea Neagră fiind riverană României.

Vreau să mă concentrez pe partea de economie. Pe de o parte, Marea Neagră înseamnă exploatarea gazului, pe care foarte probabil o s-o începem în anul viitor. Pe de altă parte, Neagră reprezintă o oportunitate de deschidere economică către o zonă care este extrem de interesantă din perspectivă de energie, zona Caspică și o zonă care, cu o puternică creștere, printr-un schimb comercial poate să aducă o creștere economică în România. De asta e Marea Neagră importantă pentru noi. Și am făcut niște progrese.

În cadrul NATO există acest comandament, care este rotațional și pe care foarte probabil îl aducem în 2028 la Constanța. În cadrul UE există această strategie care prevede un hub de securitate maritimă și în care am făcut progrese împreună cu Bulgaria și o să vedem partea de finanțare, dar există interes și vrem să facem ca noi - Constanța, Bulgaria - Burgas să fie o interfață între Europa și Asia apropiată. Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât Portul Constanța va deveni mai relevant și capacitatea lui comercială, economică mai importantă”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește hub-ul de securitate, România așteaptă dezbaterile din formatele Helsinki ale Flancului Estic din interiorul UE, care se vor finaliza anul acesta pe cadrul financiar multianual, pentru a vedea dacă există un buget european pentru acest centru româno-bulgar. „Dacă nu, este suficient de interesant pentru noi astfel încât să-l facem cu un buget național”, susține președintele.

„Diplomația din România a rămas la un nivel foarte academic”

Acesta a precizat că diplomația din România a rămas „la un nivel foarte academic”, iar viitorii ambasadori care vor fi numiți ar trebui selectați pe criteriul înțelegerii mizelor economice ale României.

„În opinia mea, în lumea pe care o trăim, diplomația trebuie să se mute către o zonă foarte economică. Ambasadorii să înțeleagă mizele economice ale României, inclusiv ale companiilor private românești, pe anumite spații, să vadă, să estimeze, să evalueze oportunități de dialog economic. Și ăsta va fi un criteriu important”, a afirmat Nicușor Dan.

În ceea ce privește personalul MAE și banii alocați diplomației de către statul român, Nicușor Dan spune că problema va putea fi abordată „gradual, începând cu bugetul pe 2027”.

„Nu voi spune că vom rezolva problemele financiare în 2027, dar să înțelegem că diplomația este o investiție. Este o dorință a mea ca în 2027 să avem pe anumite segmente din Ministerul de Externe bugete mai mari”, susține Dan.

Șeful statului a reiterat obiectivele României pe plan extern.

„Statele Unite rămâne principala țintă pentru noi, și securitate și economie. E important să avem investiții importante americane în România. Apoi, o zonă pe care am menționat-o deja, zona caspică este interesantă pentru noi și din perspectivă de energie și din perspectiva faptului că e o zonă care crește.

Avem o colaborare, parteneriat cu țări europene care nu este suficient de fructificată în zona economică. Pe termen mediu, există țări cu care România, fie dacă vorbim de Orientul Mijlociu, fie dacă vorbim de Africa, avem țări cu care România a avut o relație culturală - diplomatică foarte pronunțată și pe care am pierdut-o în ultimii 20-30 de ani și ar fi interesant să recâștigăm cumva prezența în aceste spații. Dar nu este un obiectiv imediat”, susține Dan.

În ceea ce privește acuzațiile că este mai aproape de gruparea MAGA a administrației Trump, Nicușor Dan spune că „nu e vorba de ideologie”.

„Nu este în niciun caz, nu e vorba de ideologie aici. Eu sunt o persoană care spune același lucru și la București, și la Bruxelles, și la Washington și inclusiv în declarațiile oficiale pe care România le face prin mine, la diferite formate. Interesul nostru este ca relația între Europa și Statele Unite să fie cât mai bună cu putință și asta o spunem din toate perspectivele”, mai afirmă Nicușor Dan.

Editor : Alexandru Costea