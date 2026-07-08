Live TV

Exclusiv Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce spune președintele despre acuzația că e susținător MAGA

Cristina Cileacu Data actualizării: Data publicării:
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Foto: captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Diplomația din România a rămas la un nivel foarte academic” 

Nicușor Dan afirmă, într-un interviu pentru Digi24, în marja summitului NATO de la Ankara, că nu este „în niciun caz” un susținător al ideologiei MAGA din administrația Trump, având în vedere relația României cu SUA. El de asemenea a vorbit despre obiectivele României în ceea ce privește securitatea la Marea Neagră, inclusiv crearea unui hub de securitate maritimă împreună cu Bulgaria, care să fie „o interfață între Europa și Asia apropiată”.

„Marea Neagră are o importanță bună. Sunt două lucruri importante: securitatea și economia. Este o parte de securitate care este importantă, Marea Neagră fiind riverană României.  

Vreau să mă concentrez pe partea de economie. Pe de o parte, Marea Neagră înseamnă exploatarea gazului, pe care foarte probabil o s-o începem în anul viitor. Pe de altă parte, Neagră reprezintă o oportunitate de deschidere economică către o zonă care este extrem de interesantă din perspectivă de energie, zona Caspică și o zonă care, cu o puternică creștere, printr-un schimb comercial poate să aducă o creștere economică în România. De asta e Marea Neagră importantă pentru noi. Și am făcut niște progrese. 

În cadrul NATO există acest comandament, care este rotațional și pe care foarte probabil îl aducem în 2028 la Constanța. În cadrul UE există această strategie care prevede un hub de securitate maritimă și în care am făcut progrese împreună cu Bulgaria și o să vedem partea de finanțare, dar există interes și vrem să facem ca noi - Constanța, Bulgaria - Burgas să fie o interfață între Europa și Asia apropiată. Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât Portul Constanța va deveni mai relevant și capacitatea lui comercială, economică mai importantă”, a declarat Nicușor Dan. 

În ceea ce privește hub-ul de securitate, România așteaptă dezbaterile din formatele Helsinki ale Flancului Estic din interiorul UE, care se vor finaliza anul acesta pe cadrul financiar multianual, pentru a vedea dacă există un buget european pentru acest centru româno-bulgar. „Dacă nu, este suficient de interesant pentru noi astfel încât să-l facem cu un buget național”, susține președintele. 

„Diplomația din România a rămas la un nivel foarte academic” 

Acesta a precizat că diplomația din România a rămas „la un nivel foarte academic”, iar viitorii ambasadori care vor fi numiți ar trebui selectați pe criteriul înțelegerii mizelor economice ale României. 

„În opinia mea, în lumea pe care o trăim, diplomația trebuie să se mute către o zonă foarte economică. Ambasadorii să înțeleagă mizele economice ale României, inclusiv ale companiilor private românești, pe anumite spații, să vadă, să estimeze, să evalueze oportunități de dialog economic. Și ăsta va fi un criteriu important”, a afirmat Nicușor Dan. 

În ceea ce privește personalul MAE și banii alocați diplomației de către statul român, Nicușor Dan spune că problema va putea fi abordată „gradual, începând cu bugetul pe 2027”. 

„Nu voi spune că vom rezolva problemele financiare în 2027, dar să înțelegem că diplomația este o investiție. Este o dorință a mea ca în 2027 să avem pe anumite segmente din Ministerul de Externe bugete mai mari”, susține Dan.  

Șeful statului a reiterat obiectivele României pe plan extern. 

„Statele Unite rămâne principala țintă pentru noi, și securitate și economie. E important să avem investiții importante americane în România. Apoi, o zonă pe care am menționat-o deja, zona caspică este interesantă pentru noi și din perspectivă de energie și din perspectiva faptului că e o zonă care crește. 

Avem o colaborare, parteneriat cu țări europene care nu este suficient de fructificată în zona economică. Pe termen mediu, există țări cu care România, fie dacă vorbim de Orientul Mijlociu, fie dacă vorbim de Africa, avem țări cu care România a avut o relație culturală - diplomatică foarte pronunțată și pe care am pierdut-o în ultimii 20-30 de ani și ar fi interesant să recâștigăm cumva prezența în aceste spații. Dar nu este un obiectiv imediat”, susține Dan. 

În ceea ce privește acuzațiile că este mai aproape de gruparea MAGA a administrației Trump, Nicușor Dan spune că „nu e vorba de ideologie”. 

„Nu este în niciun caz, nu e vorba de ideologie aici. Eu sunt o persoană care spune același lucru și la București, și la Bruxelles, și la Washington și inclusiv în declarațiile oficiale pe care România le face prin mine, la diferite formate. Interesul nostru este ca relația între Europa și Statele Unite să fie cât mai bună cu putință și asta o spunem din toate perspectivele”, mai afirmă Nicușor Dan. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
diana buzoianu la o sedinta
5
CAB a decis rejudecarea unui proces pe care Diana Buzoianu îl câștigase împotriva...
VIDEO Provocat de Andreea Trușcă, Radu Naum nu s-a abținut: ”N-a spus nici 'pâs' la măgăria pe care a făcut-o Trump”
Digi Sport
VIDEO Provocat de Andreea Trușcă, Radu Naum nu s-a abținut: ”N-a spus nici 'pâs' la măgăria pe care a făcut-o Trump”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump spune că este principala țintă a Iranului: „S-ar putea să dispar”
Turkey NATO Summit Trump
Trump, după summitul NATO de la Ankara: „A fost o unitate extraordinară. Nu m-am așteptat ca oameni maturi să-mi spună că mă iubesc”
trump - summit nato
„Oarecum neașteptat”. Atitudinea schimbătoare a lui Trump: început de summit NATO cu critici, ton diferit în spatele ușilor închise
jucatori ai frantei la cm 2026
CM 2026. Franța nu a obținut ce a reușit Donald Trump. FIFA i-a refuzat cererea
drone rusesti
Nicuşor Dan: O delegaţie ucraineană foarte consistentă va vizita România pentru a avansa tehnic în producția de drone
Recomandările redacţiei
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul NATO de la Ankara, la final. Trump, după reuniune: „Un...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Tabăra Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma din PNL...
nicusor dan face declaratii
Anunțul lui Nicușor Dan despre desemnarea unui nou premier. Ce cere...
sigle psd si pnl
PSD îi acuză pe liberali că au votat împotriva prelungirii PNRR în...
Ultimele știri
Reacția CNAS după ce Comisia Europeană a trimis România în fața justiției, din cauza întârzierilor cu care sunt plătite farmaciile
Reacția Alexandrei Zară, revocată din funcţie de ministrul Dragoş Pîslaru: „Dacă l-aş fi informat, aş fi săvârşit o infracţiune”
Ce va face PNL după decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor de la Congres. „Nu a dat dreptate contestatarilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Corina Caragea, cucerită de o destinație din Europa: ”Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte”
Adevărul
Autostrada „Meșterului Manole”. Cauzele dezastrului de pe A10 și ce soluții au la îndemână autoritățile: „Nu...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...