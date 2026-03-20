Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan mai rămâne premier: Are sprijinul majorității parlamentare. Sper să continue la fel, dar mai vedem

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, întrebat dacă ia în calcul scenariul în care s-ar putea ajunge la rotativă cu un alt premier decât Ilie Bolojan, că sprijinul i-l dă majoritatea parlamentară, precizând că el își dorește ca această majoritate „să continue mult timp de acum încolo”.

„Suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă (joi dimineaţă - n.r.)”, a spus el, într-o conferinţă de presă susţinută la Bruxelles, la finalul reuniunii Consiliului European.

Despre scenariul în care s-ar putea ajunge la rotativă cu un alt premier decât Ilie Bolojan, în contextul ultimelor divergenţe din coaliţia de guvernare, șeful statului a spus:

„Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru, evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a spus Nicuşor Dan.

Nicușor Dan exclude scenariul alegerilor anticipate

Întrebat dacă exclude scenariul alegerilor anticipate, preşedintele a răspuns: „Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”.

Referindu-se la tensiunile din coaliţie, preşedintele a făcut apel ca „zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune pe care miniştrii le fac”.

„Bineînţeles că noi toţi ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune, pe care miniştrii le fac şi sunt, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum a fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita Ordonanţă Trenuleţ, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configuraţiei electorale pe care..., configuraţiei parlamentare pe care românii au dat-o şi cu această configuraţie mergem înainte”, a arătat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan, fost primar general al Capitalei, a mai spus că se aşteaptă ca aplicarea referendumului privind Bucureştiul să fie inclusă în Legea bugetului de stat.

„În varianta plecată de la Guvern nu era, dar cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat. Referendumul are două componente: impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul Legii bugetului şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului şi mai este Codul Fiscal. Dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm şi la el - care se referă la taxe şi impozite locale”, a explicat preşedintele.

