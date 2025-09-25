Președintele Nicușor Dan respinge ipoteza că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă vreunul din pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar va fi respins la Curtea Constituțională. Șeful statului afirmă că guvernul a fost de bună credință în redactarea textelor de legi, dar „dreptul este o chestiune de a interpreta”.

„Deloc. Deloc”, a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat dacă respingerea pachetelor de reformă la Curtea Constituțională ar trebui să atragă demisia premierului Ilie Bolojan.

„Eu am făcut vreo patru sau cinci sesizări de neconstituționalitate. Una ne-a fost admisă, una ne-a fost respinsă. CCR a apreciat altfel decât am apreciat eu. Democrație... e democrație. Dreptul nu este chiar matematică, este o chestiune de a interpreta niște texte care sunt scrise în limbajul natural, în limbajul natural poți să ai ambiguități... deloc, nu văd niciun fel de legătură”, a declarat președintele joi, la Digi24.

El spune că guvernul a fost de bună credință în redactarea textelor de lege.

„Dar se întâmplă în viață, în știința juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal și constituțional să nu fie, se mai întîmplă.”

