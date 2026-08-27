Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu se află în aceată situație”

Nicușor Dan a declarat, joi seară, la Chișinău, că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder, și a precizat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a acestuia. Președintele României a afirmat însă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, susținând că Pahonțu nu se află în această situație.

„E o ședință pe 7 septembrie a CSAT, dar nu are legătură cu acest caz. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în istoria României. E regretabil să parchetele nu au elucidat până la momentul acesta. Îmi doresc, dar sunt circumpspect că o să o facă. Doi: Orice persoană care a reprimat, participând la acțiuni de reprimare, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Trei; domnul Pahonțu nu e în această situație”,, a comentat, Nicușor Dan, în conferința de presă susținută Chișinău, întrebat dacă va fi abordat în CSAT cazul lui Lucian Pahonțu sau dacă va cere demiterea acestuia de la șefia SPP.

Șeful statului a mai spus că nu a făcut o evaluare managerială specifică pentru șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, întrucât are „multe, multe alte restanțe mai importante”. Nicușor Dan a afirmat că, în urma evaluării SPP, consideră că acesta funcționează și este profesionist.

Întrebat dacă a făcut evaluarea lui Lucian Pahonțu și dacă a primit informații în acest sens, Nicușor Dan a răspuns: „O evaluarea a Serviciul am făcut-o. Se pare că Serviciul acesta fucnționează. Mi se pare că e un serviciu profesionist și reacțiile serviciile externe cu care m-am intersectat sunt în aceeași direcție”.

„O evaluare managerială nu am făcut specific pentru domnul Pahonțu, pentru că sunt multe, multe alte restanțe mai importante. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu e justicat de conținut. Nu știu unde e scandalul”, a completat el.

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Generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, a făcut parte din Trupele de Securitate înainte de 1989 și a fost prezent, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel Intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi, dezvăluie Recorder.ro. Publicația citată a consultat documente din dosarul Revoluției, unde apare inclusiv o declarație a lui Pahonțu, care a scris că a fost la Intercontinental, dar, susține el, „nu am avut contact cu manifestanții”.

Editor : Ana Petrescu