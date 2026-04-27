Live TV

Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o situație ireconciliabilă între două părți”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa”

 Președintele Nicușor Dan a evitat, luni, în cadrul unei intervenții la Digi FM, să răspundă la întrebarea: „Dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan?”, argumentând că este mediatorul în criza politică. Șeful statului a subliniat însă faptul că „suntem într-un moment în care este o poziție ireconciliabilă” între partide. 

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR , USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți,  eu trebuie să fiu mediator. (...) Românii să aibă încredere că mergem în direcția bună”, a declarat șeful statului, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier. 

Potrivit președintelui, un mesaj de susținere pentru Bolojan în contextul crizei politice „nu e constituțional”. 

„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei Coaliții pe care mi-aș fi dorit să funcționeze foarte mult, în sensul ăsta nu pot să să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru”, adaugă șeful statului.

Întrebat dacă este luată în calcul varianta unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns: „Pentru moment, eu nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa. Ce pot să fac este să dialoghez cu toată lumea, să încerc să reglez diferite lucruri în felul ăsta. Pentru moment există un premier, în momentul în care, dacă se va întâmpla și va veni discuția despre un nou premier, atunci o să mai discutăm. Da, până în momentul ăsta aici suntem”.

Discuțiile despre un premier tehnocrat au început să prindă contur mai ales în interiorul Partidului Social Democrat. Surse din partide, dar și de la Palatul Cotroceni, au declarat pentru Digi24 că acest scenariu nu este exclus, însă este varianta pe care președintele ar dori cel mai mult să o evite. 

„Pe scurt, dacă partidele nu reușesc să ajungă la un compromis și să formeze o majoritate politică, președintele ar putea propune un premier extern. Chiar dacă, în prezent, scenariul pare respins, în PSD este analizat ca o posibilă soluție la criza actuală: social-democrații ar obține un executiv fără Ilie Bolojan, iar PNL nu ar fi obligat să-și retragă propriul premier pentru a-l înlocui cu altul.

În acest context, discuțiile despre un posibil premier tehnocrat sau independent capătă tot mai multă relevanță. Un premier independent ar putea fi un om politic care nu mai este afiliat niciunui partid, dar care poate avea un trecut politic și experiență în funcții publice. În schimb, un premier tehnocrat este o persoană fără apartenență politică, provenită din mediul profesional sau administrativ, care nu a făcut parte dintr-o formațiune politică și este văzută ca o soluție de compromis în perioade de criză”, explică jurnalista Digi24 Ema Stoica.

După consultările de săptămâna trecută, Nicușor Dan susține că au mai scăzut tensiunile între partide.

„Parte din aceste tensiuni sunt absolut obiective, parte sunt o amplificare în plan retoric. Înțeleg care sunt diferențele de opinie, dar haideți și pentru viitor si pentru publicul care se uita la noi, haideți să nu mai inflamăm și mai mult aceste tensiuni care sunt obiective. Mi se pare că de atunci a mai scăzut nivelul de agresivitate retorică”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Președintele a convocat din nou, astăzi, toate partidele din coaliția de guvernare la consultări, pentru a discuta implementarea marilor programe naționale.

Întâlnirea îi reunește pe liderii formațiunilor parlamentare pro-europene, pe agenda discuțiilor aflându-se proiecte-cheie precum PNRR și mecanismul SAFE.

Consultările au loc după ce, săptămâna trecută, partidele din coaliție au fost invitate separat la Palatul Cotroceni, în contextul în care PSD a decis să iasă de la guvernare.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

