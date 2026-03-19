Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Bruxelles, că un set de măsuri privind preţul energiei urmează să fie anunţat de Guvern în perioada următoare. De asemenea, Nicușor Dan a spus, în ceea ce privește plafonarea prețurilor la carburanți, că „o să fie o acţiune din partea statului român”.

Întrebat dacă România ar recurge la plafonarea prețurilor carburanților pe o perioadă de 30 de zile, așa cum a făcut Slovacia, președintele a spus:

„Şi ministrul de Finanţe şi ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp, au mai avut loc discuţii la Guvern, între Guvern şi operatorii de pe piaţa de energie şi o să vedeţi în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri. (...) O să vedeţi măsurile în momentul în care vor fi adoptate, dar o să fie o acţiune din partea statului român”, a afirmat el.

Șeful statului a fost întrebat și ce pune România pe masă în cadrul Consiliului European la care urmează acesta să participe, în ceea ce privește prețurile la energie și gaz.

„Din toate subiectele care sunt pe masă, subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Noi suntem într-un grup de state care urmăresc și presează pentru o încetinire a tranziției verzi, pe zona de energie, astfel încât și prețurile la energie pentru companiile din Europa și deci, din România și industriile mari consumatoare de energie, să nu aibă de suferit.

Pe de altă parte, este o dezbatere în interiorul Uniunii Europene cu privire la nuclear, iar noi suntem printre principalii susținători ai nuclearului, al direcționării producției și stimulării producției nucleare în interiorul UE”, a afirmat Nicușor Dan.

