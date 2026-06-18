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Video Nicușor Dan evită să spună dacă e de acord ca Guvernul Veștea să treacă cu voturile AUR: „Discuția îl vizează pe prim-ministru”

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Nicușor Dan a făcut, joi, primele declarații după ce l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, fără consultări cu PNL în acest sens, afirmând că a făcut nominalizarea „cu convingerea” că liberalul „poate rezolva criza”. Întrebat dacă e de acord ca Guvernul Veştea să treacă cu voturile AUR, președintele a evitat să răspundă direct, precizând că „este o discuție care îl vizează pe prim-ministru”.

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„Cu titlul general, există o împărţire constituţională de atribuţii şi atribuţia preşedintelui este să desemneze primul ministru. Şi eu, după cum ştiţi, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înţeles eu din opţiunile lor, ca posibilitate să rezolvăm criza, mai întâi pe domnul Tomac şi acum pe domnul Veştea. Aţi reţinut şi criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul naţional şi mai puţin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuţie mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finalizam oricum se va finaliza el”, a spus Nicuşor Dan.

„Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat şi să rezolve criza”, adaugă şeful statului.

Întrebat dacă e de acord ca Guvernul să treacă de Parlament cu voturi de la AUR, Nicuşor Dan a evitat să răspundă direct, deși anterior susținea că nu va accepta acest lucru.

„Este o discuție care îl vizează pe prim-ministru. Va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern atent cu finanțele și reformele”, a spus el.

„Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm”, a mai spus șeful statului.

Întrebat dacă mai există o soluţie politică pentru formarea unei majorităţi stabile şi dacă îi va cere lui Veştea să îşi depună mandatul, preşedintele a răspuns:

„Lăsaţi-mă să mă întorc în ţară ca să înţeleg şi eu care sunt realităţile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate şi să ieşim din criza asta şi, aşa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental şi va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanţele şi cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem”.

Editor : C.L.B.

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