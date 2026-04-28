Nicușor Dan, întrevedere cu cancelarul Austriei, Christian Stocker: „Este important să găsim soluții comune pentru crizele globale”

Christian Stocker și Nicușor Dan. Foto Profimedia

Președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere bilaterală cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări.

Președintele Nicușor Dan a avut, marți, o întrevedere bilaterală cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M), eveniment dedicat consolidării cooperării regionale în Europa Centrală și de Est.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă de cooperare regională care reunește state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră, având ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii, securității energetice și conectivității economice.

În cadrul discuțiilor, șeful statului a subliniat importanța relației economice dintre România și Austria, precizând că aceasta rămâne una dintre cele mai importante din regiune.

„Austria este al doilea cel mai mare investitor în economia României, iar colaborarea noastră continuă să se dezvolte. Am abordat teme cheie, precum cooperarea bilaterală, pentru a consolida legăturile dintre țările noastre, precum și provocările energetice, deoarece este important să găsim soluții comune pentru crizele globale”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj pe Facebook.

Discuțiile au vizat în special consolidarea parteneriatului economic bilateral și identificarea unor soluții comune în domeniul energiei, într-un context european marcat de volatilitate și presiuni asupra piețelor energetice.

Președintele României participă marți la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, urmând ca miercuri să ia parte la Forumul de Afaceri al aceleiași inițiative, unde sunt reunite companii și investitori din regiune.

Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR: „Era un scenariu previzibil”. Ce spune despre Ilie Bolojan și alegerile anticipate

