Nicușor Dan, întrevedere cu președintele Parlamentului din Luxemburg: contracararea dezinformării, printre temele discutate

Data actualizării: Data publicării:
G7plKvKWoAAQPHX
Nicuşor Dan și preşedintele Parlamentului din Luxemburg, Claude Wiseler Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Parlamentului din Luxemburg, Claude Wiseler, despre dezvoltarea cooperării bilaterale, precum şi despre modalităţi de a contracara dezinformarea şi atacurile cibernetice.

„A fost o plăcere să primesc astăzi vizita preşedintelui Parlamentului din Luxemburg, Claude Wiseler. Am discutat despre relaţiile foarte strânse şi constructive dintre ţările noastre, bazate pe prietenia noastră specială, pe legăturile istorice şi pe parteneriatul european. Am încurajat dialogul parlamentar, ca o cale foarte importantă în dezvoltarea cooperării”, a scris Nicuşor Dan pe reţeaua X.

Preşedintele a evidenţiat şi prezenţa militară a Luxemburgului în grupul de luptă NATO de la Cincu.

"Avem un dialog activ în domeniul apărării şi apreciez prezenţa militară a Luxemburgului în grupul de luptă NATO de la Cincu, care are misiunea importantă de a consolida descurajarea şi apărarea aliaţilor pe Flancul Estic. Am discutat, de asemenea, despre modalităţi de a coordona mai bine contracararea dezinformării şi a atacurilor cibernetice, care reprezintă o provocare importantă pentru rezilienţa instituţiilor noastre democratice", a menţionat Nicuşor Dan.

