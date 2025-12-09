Live TV

Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător”

Data publicării:
nicusor dan - franta-decembrie 2025
Foto: Facebook/Nicușor Dan

Nicuşor Dan a anunțat marţi seară, 9 decembrie, că a vorbit în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.

„Am avut în Franţa o întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente. Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător. Ne dorim parteneri care aduc producţie, tehnologie, locuri de muncă şi capacităţi de export în ţara noastră”, a scris șeful statului pe Facebook.

Conform acestuia, multe companii franceze au deja planuri avansate de cooperare şi investiţii alături de firme româneşti.

„În domeniul tehnologiilor emergente, inteligenţă artificială şi securitate cibernetică, Franţa este lider european, iar colaborarea cu industria IT din România are deja rădăcini solide. Doar prin investiţii comune putem recupera decalajele Europei în aceste sectoare strategice”, a mai transmis Nicușor Dan.

El a efectuat o vizită și la fabrica Thales de la Limours, cel mai mare centru de producţie de radare din Europa, un hub tehnologic de vârf.

„Ne dorim ca tot mai multe tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie să fie produse în România, iar parteneriatul cu Thales este esenţial în această direcţie. Compania este deja un investitor important, cu colaborări solide în industria noastră de apărare”, a scris Nicuşor Dan.

Şeful statului a adăugat că „România are ingineri talentaţi care pot contribui la dezvoltarea acestor tehnologii, iar o parte dintre ele va întări direct securitatea noastră naţională”.

Citește și:

România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare”

Nicușor Dan: „Statul român trebuie să explice anularea alegerilor”. Când va fi făcut public raportul

