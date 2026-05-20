Video Nicușor Dan invită parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat, joi, la Cotroceni, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru a discuta despre situaţia economică şi politică a ţării.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituţia României îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuţii privind situaţia economică şi politică a ţării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniţi pentru România, grupul parlamentar PACE - Întâi România şi cei neafiliaţi", a anunţat, miercuri, Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă

Consultările vor avea loc după următorul program:

  • Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;
  • Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;
  • Ora 11:00 - Parlamentarii neafiliaţi.

Luni au avut loc la Cotroceni consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

