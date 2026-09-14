Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să invite miercuri partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier, susțin sursele Digi24.

După ce consultările președintelui cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii, Nicușor Dan ar urma să invite miercuri formațiunile politice din Parlament, potrivit surselor Digi24.

La finalul consultărilor de miercuri, acesta ar urma să anunțe premierul desemnat pentru formarea unui guvern.

În momentul acesta nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. După noi discuții cu președintele României, partidele și-ar putea schimba opinia și pentru a forma o majoritate de conjunctură, cum spunea Kelemen Hunor, pentru votarea unui guvern, după 10 zile de la nominalizare.

PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, vrea un guvern tehnocrat. Practic se întorc la varianta pe care au respins-o în urmă cu câteva luni.

Însă, de partea cealaltă, PSD și UDMR preferă un guvern politic, iar USR spune că nu votează un guvern din care fac parte social-democrații.

AUR vorbește despre votarea unui Executiv doar dacă face parte din el.

Parlamentul e fragmentat în continuare. Acestea sunt, până în prezent, opiniile partidelor, dar până la consultări ar putea să se schimbe.

Nicușor Dan a anunțat, luni, că pregătește o desemnare pentru funcția de prim-ministru până săptămâna viitoare, când va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. „Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a punctat șeful statului, menționând pentru prima oară că „nu mai putem să excludem alegerile anticipate”.

Editor : A.C.