Nicușor Dan, invitat de regele Salman bin Abdulaziz la un summit în Arabia Saudită, aflată sub amenințarea atacurilor rebelilor Houthi

Regele saudit Salman bin Abdulaziz a transmis luni un mesaj scris președintelui României, Nicușor Daniel Dan, invitându-l să participe la cea de-a doua reuniune la nivel înalt UE-CCG, care va avea loc în Arabia Saudită pe 24 octombrie, relatează Arab News.

Ambasadorul Arabiei Saudite în România, Khalid bin Eid Al-Shammari, a înmânat invitația scrisă a regelui în cadrul unei întâlniri cu consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, la Palatul Cotroceni din București.

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Oficialii au discutat, de asemenea, chestiuni de interes reciproc și perspectivele de extindere a cooperării dintre Arabia Saudită și România, precizează sursa citată.

Summitul va reuni liderii celor 27 de state membre ale UE și ai celor șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG): Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va coprezida reuniunea din partea UE, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va reprezenta, de asemenea, Uniunea.

Cele două blocuri regionale au încheiat un acord în 1989 pentru a coopera în domeniul relațiilor economice, al schimbărilor climatice, al energiei, al mediului și al cercetării.

Reuniunea va avea loc într-un context de securitate extrem de tensionat, după o serie de atacuri cu drone și rachete lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra capitalei saudite.

Reamintim că sâmbătă aeroportul din capitala saudită Riad a fost din nou atacat de rebelii Houthi din Yemen. Atacul cu rachetă de sâmbătă s-a soldat cu cel puțin 13 morți și 300 de răniți, iar traficul aerian a fost perturbat.

Companiile aeriene se confruntă cu perturbări tot mai mari în întreaga Arabie Saudită în urma atacurilor repetate cu rachete asupra aeroporturilor, principalul aeroport din Riad fiind încă închis, zborurile fiind anulate la Jeddah și Dammam, iar autoritățile de reglementare din domeniul aviației avertizând asupra riscurilor la care sunt expuse aeronavele care utilizează spațiul aerian saudit, scrie aviationweek.com.

Aeroportul Internațional King Khalid din Riad (RUH) a rămas închis pe 12 octombrie, după ce Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă din Arabia Saudită (GACA) a prelungit suspendarea pentru a verifica „siguranța și pregătirea operațională” a instalațiilor aeroportuare. Autoritatea nu a oferit nicio indicație cu privire la momentul în care zborurile vor fi reluate.

Rebelii Houthi și-au asumat responsabilitatea pentru atacuri, după ce au avertizat anterior „toate companiile aeriene din lume” să evite spațiul aerian al Arabiei Saudite.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, era blocată luni la Riad după atacul mortal asupra aeroportului atribuit rebelilor houthi din Yemen şi a rămas în oraş până marţi, cu o zi mai mult decât era planificat, a anunțat Ministerul Economiei din Germania.

Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan a primit invitația și și-a trecut evenimentul în agendă. Singura problema care ar putea să apară este dacă summitul se va mai ține, având în vedere atacurile rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite.

Editor : A.P. | M.C