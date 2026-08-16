Nicușor Dan, invitat la dialog de 20 de organizații din mediul de afaceri, patronate și sindicate: „România are nevoie de stabilitate”

Cele 20 de organizații care au semnat Declarația de la Neptun îi cer președintelui Nicușor Dan un dialog direct despre situația politică și economică a României. Reprezentanții mediului de afaceri, patronatelor, sindicatelor, mediului academic și societății civile îl invită la o întâlnire între 1 și 4 septembrie, pentru discuții despre formarea Guvernului, stabilitate economică și fiscală și protejarea nivelului de trai.

Într-un comunicat de presă, organizațiile care au participat la Forumul de la Neptun, desfășurat în perioada 11-12 august 2026 și care semnat Declarației de la Neptun susțin că reunesc „o parte semnificativă și diversă a societății românești”, de la companii, angajați și profesioniști până la universități, organizații de consumatori și reprezentanți ai societății civile.

„Prin structurile pe care le reprezintă, aceste organizații reunesc sute de mii de companii, milioane de angajați și profesioniști în varii domenii. Nu este, așadar, vocea unei singure categorii, ci o voce comună a unor segmente importante ale societății românești”, precizează invitația adresată președintelui României.

Organizațiile afirmă că România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un Guvern deplin funcțional, precum și de predictibilitate economică și fiscală.

„Realitatea constatată la Neptun este una pe care nu ne mai permitem să o ignorăm: România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un Guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii; economia are nevoie de predictibilitate și de un cadru fiscal stabil”, susțin semnatarii.

Cinci teme propuse pentru discuții

Printre temele propuse pentru întâlnire se află formarea și funcționarea deplină a Guvernului, prin facilitarea unui dialog între forțele politice și instituțiile statului pentru depășirea blocajului decizional.

Organizațiile vor să discute și despre stabilitatea economică și fiscală, predictibilitatea pentru companii, protejarea investițiilor și a locurilor de muncă, dar și despre protejarea nivelului de trai și a coeziunii sociale.

Pe agenda propusă se mai află regândirea politicii externe în sprijinul dezvoltării economice a României, prin consolidarea diplomației economice și sprijinirea companiilor românești pe piețele din afara Uniunii Europene.

Un alt subiect îl reprezintă relația instituțiilor statului cu românii din afara granițelor și crearea unor mecanisme eficiente de dialog, sprijin și reprezentare pentru aceștia.

Organizațiile nu solicită „o întâlnire protocolară” cu Nicușor Dan

Semnatarii subliniază că nu doresc o întâlnire formală, ci un dialog direct cu președintele.

„Organizațiile semnatare nu vă solicită o întâlnire protocolară. Vă solicită un dialog direct cu societatea pe care o reprezintă”, mai spune invitația adresată șefului statului.

„România are nevoie ca instituțiile sale să asculte societatea și să acționeze. Iar noi considerăm că primul pas trebuie să fie un dialog direct, fără intermediari și fără filtre, între Președintele României și organizațiile care au semnat Declarația de la Neptun”, mai afirmă reprezentanții organizațiilor.

Întâlnirea este propusă pentru perioada 1-4 septembrie, iar data și ora urmează să fie stabilite în funcție de agenda prezidențială.

Printre semnatarii scrisorii se numără Camera de Comerț și Industrie a României, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Blocul Național Sindical, Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, Academia Română și InfoCons.

Editor : Ana Petrescu